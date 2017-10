TechTicker: Lightning Kopfhörer-Adapter, Lightning Mikro, USB-Multilader, KEF LS50W Sonderedition und mehr

LIGHTNING AUF 3,5-MM-KOPFHÖRERANSCHLUSS

MINIATUR-MESSMIKROFON MICW i437L

FAMILIENTAUGLICHE LADEGERÄTE VON XLAYER

PORSCHE DESIGN LAUTSPRECHER

MAGNAT MULTI MONITOR 220

KEF LS50 WIRELESS 'NOCTURNE' BY MARCEL WANDERS

Mit dem Wegfall der Klinkenbuchse an neueren iPhones legt Apple jedem Gerät einen Lightning auf 3,5-mm-Klinkenadapter bei. Doch einige User bemängeln, dass man damit nicht gleichzeitig Musik hören und das iPhone aufladen kann. Mit dem iPhone 8 und künftigen iPhones wird das Problem dank Wireless Charging entschärft, aber Nutzer des iPhone 7/Plus brauchen eine andere Lösung. Amazon hat dafür jetzt einen passenden Audio-Adapter in sein Basic-Sortiment aufgenommen. Dieser erlaubt nicht nur das gleichzeitige Laden und Musik hören, sondern dient auch noch als "Fernbedienung". Mit einem Preis von rund 30 Euro ist der Amazon-Adapter etwas günstiger, als Lösungen anderer Hersteller.Für Aufnahmen und zertifizierte Messungen per iPhone oder iPad bringt MicW das Mini-Mikrofon i437L mit Lightning-Anschluss in den Handel. Zum Preis von 169 Euro (inkl. Windschutz) erhält man ein kabelloses Aufsteckmikrofon (9 mm x 36 mm), das sich gleichermaßen für Audioaufzeichnungen, wie für Messungen eignet. Etwa zum einpegeln der HiFi-Anlage, der Raumakustik oder zum Ermitteln bestimmter Frequenzen, etwa bei Rückkopplungen. Geeignete Software steht im App-Store in großer Menge zur Auswahl. Das i437L ist nach IEC61672 Klasse 2 zertifiziert und ab Werk kalibriert. Es besitzt eine Kugelcharakteristik und einen Übertragungsbereich von 20Hz bis 20kHz. Erhältlich ist das MicW i437L unter anderem über Synthax.de Für Harmonie in der Familie statt Streit um die letzte Ladebuchse will Xlayer mit seinen Ladegeräten Family Charger und Power Tower sorgen. Der Family Charger Maxi bietet Ladefächer, vier USB-Anschlüsse und eine Induktionsladefläche. Der Family Charger Mini setzt sich kompakteren Maßen und ausgefallenem Design inklusive vier USB-Ports ab. Große Anschlusskapazität mit sechs USB-Anschlüssen und bis zu 5V/8A Gesamtleistung bietet der neue XLayer Power Tower. Alle Ladestationen benötigen (jeweils) nur eine einzige Steckdose, beseitigen nachhaltig den Ladekabel-Salat und können dank ihres kompakten Formats sogar auf Reisen mitgenommen werden.Lärmende Auspuffrohre sind offenbar voll im Trend. Aber warum sollten die immer nur laute Motorengeräusche machen? Diese Frage hat sich wohl Porsche Design gestellt und bietet daher jetzt einen Bluetooth-Lautsprecher in Form eines doppelten Auspuff-Endtopfes vom Porsche 911 an. Der akkubetriebe Speaker (bis zu 24 Stunden Ausdauer) mit Gehäuse aus Alu sowie Bluetooth/aptX, hat die Maße 290 x 155 x 120mm, wiegt 3,3 kg und kann im Porsche Design Online Shop für Porsche-mäßige 499 Euro erworben werden. Wer es noch realistischer will, kann für Turbo-mäßige 2.900 Euro auch eine 911 Soundbar erwerben, die in einen realen Endtopf integriert wurde, anstatt nur in ein Gehäuse, dass wie ein Auspuff aussieht.Wer auf automobiles Ersatzteile-Design verzichten kann, bekommt für ebenfalls 499 Euro von Magnat ab sofort ein aktives Stereo-Lautsprecherset mit vermutlich deutlich besseren Klangeigenschaften, als der zuvor genannte 911 Speaker. Der Multi Monitor 220 bietet neben Bluetooth mit aptX für Streaming von Mobilgeräten als Besonderheit auch einen analogen Cinch-Eingang für den bei Bedarf ein Phono-Vorverstärker für MM-Systeme (Moving Magnet) zugeschaltet werden kann. Desweiteren ist ein optischer Digitaleingang und ein 3,5-mm-Klinken-Eingang an der Rückseite des Master-Lautsprechers vorhanden. Digitalsignale werden mit bis zu 192 kHz/24 Bit verarbeitet. Als Hochtöner kommt ein 25 mm Magnat fmax-Tweeter zum Einsatz, im Tiefmitteltonbereich ein FE-Dynamics-Chassis mit Keramik-Aluminium-Membran und verzerrungsoptimiertem Magnetsystem. Damit soll das System einen Frequenzbereich von 35 bis 40.000 Hertz abdecken. Die mit 2x40W Class-D Verstärkern ausgestatteten Speaker sind ab sofort erhältlich ( Amazon ).Erst kürzlich haben dieihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Ab sofort können die kleinen Aktivlautsprecher auch als ausgefallenes Designobjekt eingesetzt werden. – Mit einer kreativen, spacig anmutenden Sonderedition namens 'NOCTURNE' vom renommierten Designer Marcel Wanders . Auf den ersten Blick scheint das Design von Star Wars und insbesondere vom 'Todesstern' inspiriert zu sein, wobei der runde Koax-Treiber der LS50W den Part der 'Superlaser'-Linse übernimmt. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass die Details Symbole aus der Notenschrift, kombiniert mit architektonischen und rhythmischen Elementen darstellen. Als besonderer Gag sind einige Teile der Grafik in selbstleuchtender Farbe angelegt. Wer eine echte Designerversion der LS50W haben möchte, muss allerdings auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Statt der regulären 2.300 Euro kostet ein Pärchen LS50 Wireless 'Nocturne' 2.650 Euro. Die Auflage ist zudem ohne nähere Angabe der Stückzahl limitiert.Neben der Sonderedition sei auch noch erwähnt, dass KEF kürzlich ein Firmware- und ein Software-Update für die LS50W veröffentlicht hat, womit Spotify Connect integriert und einige Fehler behoben werden.