TechTicker: Leichte Stirnlampe, Multi-Netzteil für MacBook und iDevices, Farbspektrometer und mehr

BIOLITE HEADLAMP 330 LED STIRNLAMPE

LMP: ALL-IN-ONE-ENERGIEVERSORGER FÜR MACBOOK PRO, IPAD UND IPHONE

Technische Daten des LMP USB-C Power Adapter 87W und 12W:

Bis zu 87W Ladeleistung für jeden USB-C-Host

Zusätzlicher USB-A-Anschluss mit bis zu 12W Ausgangsleistung zum Laden von Smartphones oder Tablets (mit reduzierter USB-C-Ladung von 61W bei gleichzeitigem Laden)

1,5m USB-C Ladekabel und 1,8m AC-Kabel

TÜV-zertifiziert

DoE+ERP: Stufe VI

Feuerfestes Material

Überstrom-, Überlade-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz; UL-Qualität

Hält sich an die Regeln der Spannungsversorgung (5V 3A - 15W, 9V 3A - 29W, 15V 3A - 45W, 20V 3A - 60W, 20V 4.3A - 87W) für USB-C

SEKONIC C- 800 SPECTROMASTER

Wesentliche Merkmale:

Spektralmessung von LED, HMI, Fluoreszenzleuchten, Tageslicht und Blitzlicht in 1-nm-Schritten im Bereich von 380 bis 780 nm.

Erweiterte Farbwiedergabeindizes (CRI, SSI, TLCI, TLMF, TM-30-15)

Erweiterte Farbwerte (Farbton/Sättigung, CIE 1931 x,y Farbwertanteile)

Großer Messbereich (Farbtemperatur: 1.600–40.000 K; Leuchtstärke: Dauerlicht 1–200.000 lx, Blitzlicht 20–20.500 lx; CRI Ra, R1 bis R15; UV)

Einfache Bedienung (großer Touchscreen (10,9 cm / 4,3 Zoll), um 270° drehbarer Sensorkopf, Schwarzkalibration ohne Abdeckung, Individualfunktionen)

Verschiedene Anzeigemodi (Textdarstellung, Spektralkurve, Spektralvergleich)

LB/CC-Filter (Lichtfilter für Rosco© und LEE©; Kamerafilter für Kodak Wratten©, LEE© und Fujifilm©)

Speicher für bis zu 99 Datensätze

C-800 Software (Download www.sekonic.com) ermöglicht Einstellungen im Gerät und das Abspeichern von Daten

RCM TECHNOLOGY: DIPOL-SUBWOOFER FÜR FULMINANTEN TIEFBASSPEGEL

Es gibt viele LED Stirnlampen, darunter auch einige extrem leistungsfähige, wie die Modelle von Lupine. Die meisten dieser Produkte sind allerdings recht schwer und entsprechend unkomfortabel zu tragen. Mit der HeadLamp 330 will der Hersteller BioLite nun eine deutlich "tragbarere" Lösung mit „3D Slim-Fit“-Technologie im Sortiment haben.In den Stoff integrierte, maßgeschneiderte Gehäuse verbergen die Elektronik für die Beleuchtung. Das „3D“ steht für die drei Faktoren, mit denen der verbesserte Tragekomfort erreicht werden soll. Einer dieser Faktoren ist die besonders flache Konstruktion, ein weiterer das ausbalancierte Stirnband, bei dem der Akku am Hinterkopf sitzt. Zusätzlich ist das Stirnband atmungsaktiv und rutschfest. Die Lampe inkl. Akku wiegt nur 69 g und soll eine Leuchtstärke von 330 Lumen haben.Die BioLite HeadLamp330 ist ab sofort in verschiedenen Farben zum Preis von 59,95 Euro u. a. via Amazon erhältlich..Ein neues Netzteil von LMP kombiniert die Anschlüsse für mobile Apple-Geräte. Es liefert eine Ausgangsleistung von 87 Watt, um ein bis zu 15 Zoll großes MacBook Pro schnell nachzuladen. Außerdem bietet es einen USB-A-Anschluss zum Aufladen von iPhone oder iPad mit bis zu 12W (5V 2,4A).Der LMP USB-C Power Adapter 87W ist ab sofort via Amazon zum UVP von 79 Euro erhältlich.Speziell für Video- und Fotografen hat die japanische Sekonic Corporation das C-800 SPECTROMASTER entwickelt, um das Spektrum sowie die Farbtemperatur aller Lichtquellen (LED, HMI, Fluoreszenzleuchten, Tageslicht und Blitzlicht) präzise und verbindlich messen zu können.Mit einem linearen CMOS-Sensor kann der C-800 die Eigenschaften von Lichtquellen in feinen Schritten von einem Nanometer exakt ausmessen. Neben der Spektralmessung im Bereich 380–780 nm bietet das Gerät einen großen Messbereich für Farbtemperatur (1.600–40.000 K) und Leuchtstärke (Dauerlicht 1 bis 20.000 lx, Blitzlicht 20–20.500 lx/s).Sekonic nennt für das C-800 SPECTROMASTER einen UVP von 1.664,81 Euro. Das Gerät ist ab sofort im Fachhandel und auch via Amazon verfügbar. Weitere Details auf der Produktseite Subwoofer, also auf die Wiedergabe tiefer Frequenzen spezialisierte Lautsprecher, gibt es wie Sand am Meer und in jeder Preis/Leistungsklasse. Reichlich Basspower und Druck bekommt man schon für relativ wenig Geld, aber Bass ist nicht gleich Bass. Nicht nur, dass bei besonders energiereichen tiefen Frequenzen Resonanzen schwer unter Kontrolle zu bringen sind, auch die Raumakustik muss mitspielen, sonst klingt's am Ende nur nach Dröhnen und man kann ein Gewitter nicht von einer Bassgitarre unterscheiden.Es gibt viele Konzepte. Eine in letzter Zeit zunehmend beliebte Konstruktionsweise für Subwoofer ist die sogenannte Dipol-Anordnung. Diese vermeidet u. a. durch die offene Konstruktion der Schallwand den gefürchteten Kistenklang und ist in der Lage, tiefe Frequenzen vergleichsweise gerichtet abzustrahlen, was Raumresonanzen mindert und letztendlich sogar den Nachbarn freut.RCM Technology bietet einen solchen Dipol-Subwoofer für anspruchsvolle Audiofans an. Der Hersteller empfiehlt diesen zwar speziell als Ergänzung für seine eigenen "Dipolith"-Lautsprecher , aber ein solcher Sub kann auch sehr gut mit herkömmlichen Speakern kombiniert werden und eignet sich ebenso fürs Tonstudio als Ergänzung zu Nahfeldmonitoren. Wer nach einer ebenso fulminanten wie klanglich feinsinnigen Bassunterstützung sucht, sollte sich mit diesem Konzept einmal näher beschäftigen. Der RCM Dipolith Subwoofer ist zum Preis von 3.750 Euro im Fachhandel erhältlich.