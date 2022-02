TechTicker: Drahtloshörer von Ultrasone, DALI Wandeinbau-Lautsprecher, smarte Schlösser und mehr

ULTRASONE STELLT DREI NEUE DRAHTLOSKOPFHÖRER VOR – 2 X OVER-EAR, 1 X IN-EAR

ULTRASONE ISAR: Audiophiler On-Ear Kopfhörer mit Active Noise Cancelling

ULTRASONE LAPIS: True Wireless In-Ear mit Active Noise Cancelling

ULTRASONE METEOR ONE: Gaming-Headset mit Low-Latency

+ + + + + + + + + +

DALI STELLT PHANTOM EINBAULAUTSPRECHER VOR

+ + + + + + + + + +

IGLOOHOME: SMARTE VORHÄNGESCHLÖSSER JETZT AUCH MIT FERNBEDIENUNG

Hier die wichtigsten Igloohome-Fakten im Überblick:

Bluetooth-Vorhängeschloss Smart Padlock und Schlüsselsafe Keybox 3 zum Einschließen physischer Schlüssel

Zwei Möglichkeiten zum Öffnen: Per PIN-Code oder Bluetooth

Besitzer kann einmalige, zeitbegrenzte, wiederkehrende oder dauerhafte PIN-Codes jederzeit und von überall an Nutzer verschicken

Sicherer Zugriff, da Zahlenkombinationen per Zufallsprinzip und ähnlich zum TAN-Verfahren generiert werden (algoPIN™-Technologie)

Komplett offline: Nutzer benötigen weder ein Smartphone noch WLAN zum Öffnen

Robustes Material und nach IP66 wasser- und staubdicht: Smart Padlock aus Edelstahl, Keybox 3 aus Aluminium und Zink

Weitere Eigenschaften: Auto-Relock-Funktion, Tastenfeldsperre bei mehrmaliger falscher PIN-Code-Eingabe, akustisches und visuelles Warnsignal bei niedrigem Batteriestatus, Aktivitätenprotokoll in der App

Batteriebetrieben: Vorhängeschloss benötigt 1 x CR2-Batterie, die Keybox 3 hingegen 4 x AAA-Batterien

Austauschbare Bügel: Bei Keybox 3 sind zwei Bügel im Lieferumfang enthalten. Für das Smart Padlock ist ein langer Bügel separat erhältlich.

igloohome-App kompatibel mit iOS (ab 11) und Android (ab 6)

Maße Smart Padlock (B x H x T): 55 x 70 x 32 mm, Gewicht: 450 g

Maße Keybox 3 (B x H x T): 114 x 166 x 53 mm, Innenfach: 108 x 87 x 27 mm, Gewicht 800 g

Feature-Übersicht Key Fob:

Fernbedienung zum Öffnen von smarten igloohome-Schlössern

Öffnen per Knopfdruck, kein Smartphone oder PIN-Code nötig

Gewährt Kindern oder anderen Personen ohne Smartphone Zugriff

Bis zu fünf Schlösser gleichzeitig öffnen (der Key Fob kann insgesamt mit bis zu 199 Schlössern verbunden werden)

Bei Verlust ist eine Deaktivierung in der igloohome-App möglich.

LED-Anzeige signalisiert niedrigen Batteriestand

Batterietyp: CR2032 Knopfzellenbatterie

Maße Key Fob (B x H x T) : 3 x 7 x 1 Zentimeter

Maße (inkl. Wandhalterung) (B x H x T): 4 x 7 x 2 Zentimeter

Gewicht Key Fob: 140 Gramm

Kompatibel mit: Smart Keybox 3 und Smart Padlock

Maximale Distanz zwischen dem Key Fob und:

der Keybox: weniger als 4 Meter | dem Padlock: weniger als 1 Meter

Lieferumfang: Key Fob, Knopfbatterie, Wandhalterung inklusive Montagematerial

Ab sofort zu einem UVP von 34,99 Euro bei Amazon erhältlich.

+ + + + + + + + + +

MOPHIE STELLT MOBILEN 3-IN-1-LADER UND FALTBAREN MAGNET-STAND FÜR IPHONE VOR

3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe

Produktmerkmale des 3-in-1-Reiseladegeräts im Überblick

Drahtloses Laden mit bis zu 15W

Entwickelt mit MagSafe: Ladevorgang auch mit Hüllen bis zu 3 mm Stärke

Lädt drei Geräte gleichzeitig: iPhone, Apple Watch, AirPods/AirPods Pro

Eingebautes magnetisches Ladegerät für die Apple Watch: flach auflegen oder Nachttischmodus

Kompatibilität: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, AirPods Pro, AirPods mit Wireless Charging Case, AirPods 3 Generation, alle Apple Watch Modelle oder andere Qi-fähige Geräte

USB-C-Wandadapter-Ausgang: 30W

MagSafe-Ladegerät: 15W

AirPods-Ladestation: 5W

Magnetisches Ladegerät für die Apple Watch: 5W

Flach: 313,0 x 80,0 x 9,7 mm

Zusammengeklappt: 89,0 x 80,0 x 26,6 mm

Gewicht: 284 g

Lieferumfang: 3-in-1-Reise-Ladegerät mit MagSafe, 30W USB-C PD Wandadapter, USB-C-auf-USB-C-Kabel, Reiseetui, Schnellstart-Anleitung

Faltbarer Magnetständer

Produktmerkmale des tragbaren Magnetständers im Überblick

MagSafe-kompatibel

Einstellbarer Betrachtungswinkel: Zwei Metallscharniere ermöglichen die Einstellung eines beliebigen Winkels

Hoch- oder Querformat

Kompatibilität: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12

Abmessungen: 75 x 147,5 x 21 mm

Gewicht: 158 g

Im Lieferumfang enthalten: Tragbarer Magnetständer/Schnellstart-Anleitung

Preise:

Das am Starnberger See ansässige Unternehmen Ultrasone , hauptsächlich bekannt für seine exklusiven Over-Ear Kopfhörer und die patentierte S-Logic-Technologie, stellt drei neue Wireless-Kopfhörer auf einmal vor. Mit der Premiere des LAPIS (In-Ear), ISAR und METEOR ONE (beides Over-Ear) engagiert sich der bayerische Kopfhörerspezialist diesmal stärker im wichtigen „Wireless Personal Audio“-Segment.Die Besonderheit der drei Neuheiten zusammengefasst:Der ISAR ist ULTRASONEs erstes Bluetooth ANC Modell, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von reisenden Musikhörern. Der Hersteller kombiniert hier sine S-Logic Technologie zur natürlichen und weiten Raumabbildung mit ANC-Geräuschunterdrückung. Es werden die Bluetooth-Codecs AAC und Apt-X HD sowie Multipoint-Konnektivität unterstützt. Der Hersteller verspricht hohen Tragekomfort und kristallklare Sprachverständlichkeit bei Telefongesprächen.Auch die LAPIS Wireless Earbuds bieten Bluetooth mit AAC Codec und aktivem Noise Cancelling. Sechs integrierte Mikrofone sollen dabei eine effektive Geräuschunterdrückung gewährleisten und gleichzeitig beste Sprachverständlichkeit beim Telefonieren, ohne dass die In-Ear Hörer zu dicht ins Ohr gedrückt werden müssen oder den Benutzer mit unnatürlicher Schallisolierung beeinträchtigen – so der Hersteller. Dank "Ambient Sound Modus" müssen die Earbuds auch dann nicht abgesetzt werden, wenn die Umgebung erhöhte Aufmerksamkeit erfordert. Geladen werden können die LAPIS drahtlos (Qi) oder Kabelgebunden mit Fast Charging. Ein besonders ergonomisch verrundetes Ladecase, Sprachsteuerung und eine lange Akkulaufzeit sollen die LAPIS Ohrhörer zu "den Edelsteinen unter den True Wireless ANC Earbuds" machen.Der METEOR ONE ist als Gaming-Headset mit abnehmbarem Mikrofon konzipiert. Mit modernsten Treibern und S-Logic ausgestattet, verspricht der METEOR ONE "beeindruckende Soundtracks für packende Gaming-Erlebnisse bei zugleich räumlich natürlicherer Wiedergabe". Das Headset bietet im sogenannten "Tactical Mode" besonders geringe Latenz, hat ein Dual-Beam-Mikrofon mit Nebengeräuschunterdrückung und LED-Beleuchtung.Die Preise für die ab sofort erhältlichen Ultrasone-Neuheiten sind:LAPIS: 179 EuroMETEOR ONR: 199 EuroISAR: 229 EuroIn unserem gestern veröffentlichten Testbericht haben wir Ihnen ein besonders wohnraufreundliches Paar Lautsprecher vorgestellt, die auf Standfüßen in Wandnähe aufgestellt werden. Doch selbst solche Lösungen sind für für bestimmte ästhetische Ansprüche noch zu aufdringlich. Wer Musik hören, aber keinerlei Lautsprecher sehen will, muss zu Einbaulösungen für Wand und/oder Decke greifen.DALI hat für diesen Zweck seine bereits bekannte PHANTOM-Serie um die Deckeneinbaumodelle PHANTOM K-60 und K-80, sowie die rechteckigen Wandeinbaulautsprecher PHANTOM H-60 R und H-80 R erweitert. Nähere technische Informationen finden Sie auf der DALI-Webseite . Hier eine tabellarische Übersicht der technischen Daten und Preise:Das in Singapur ansässige Unternehmen igloohome bietet verschiedene Vorhängeschlösser mit "smarter" Verriegelung bzw. Öffnung an.Ergänzt wird das System jetzt durch die Fernbedienung Key Fob. Bisher konnten das Vorhängeschloss Padlock sowie der Schlüsselsafe Keybox 3 entweder per App oder durch die Eingabe eines PIN-Codes geöffnet werden. Mit Key Fob kommt eine dritte Möglichkeit hinzu.Mophie bietet ab sofort zwei neue Reisebegleiter für Apple Geräte an: das 3-in-1-Reise-Ladegerät mit MagSafe und den tragbaren Magnetständer.Das 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe soll das Laden von Apple-Geräten vereinfachen. Es bietet Platz für iPhone, Apple Watch und kompatible AirPods, die gleichzeitig mit Energie versorgt werden können. Sobald das Gerät an den dafür vorgesehenen Platz gelegt wird, startet der Ladevorgang. Ein USB-C-Kabel und ein Wandadapter sind im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten, genauso wie eine Tasche, in der unterwegs alles ordentlich verstaut wird.Der MagSafe-kompatible, tragbare Magnetständer hält das iPhone im Hoch- oder Querformat. Der Betrachtungswinkel lässt sich verstellen. Für den Transport lässt sich der tragbare Ständer zum kompakten, schlanken Paket zusammenklappen.Das kabellose mophie 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe kostet 159,95 Euro. Der tragbare magnetische Ständer hat einen UVP von 39,95 Euro. Beide sind ab sofort auf zagg.com und in Apple Stores erhältlich.