TechTicker: Canon EOS 90D und M6 II Preise, Sony A6600 und 6100, Displayfolien gegen Bakterien und mehr

CANON EOD 90D UND EOS M6 MARK II KOMMEN ENDE SEPTEMBER

CANON: NEUE OBJEKTIVE UND FIRMWARE FÜR EOS R

SONY ERWEITERT APS-C-REIHE UM ZWEI SPIEGELLOSE 24-MP-KAMERAS

KLIPSCH PRÄSENTIERT HERITAGE GROOVE, THE ONE II UND THE THREE II

INVISIBLESHIELD: DISPLAY-SCHUTZ VOR KRATZERN UND BAKTERIEN

DENON STELLT ZWEI NEUE SOUNDBARS MIT HEOS BUILT-IN VOR

Die wichtigsten Merkmale der DHT-S516H:

Flaches Design und zur Wandmontage geeignet: Die DHT-S516H ist lediglich 7,3 cm hoch und kann auch vor dem TV-Gerät platziert werden, ohne den Infrarotsensor für die Fernbedienung zu verdecken.

Echtes Kino-Feeling: Es werden die Surround-Standards Dolby Digital, Dolby Digital Plus und DTS unterstützt.

Denon Dialogue Enhancer: Verbessert die Sprachverständlichkeit – ideal für Filme und TV-Shows mit komplexen Tonspuren.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: Es stehen ein HDMI-Eingang mit 4k Ultra HD, HDCP 2.2 und HDR sowie ein HDMI-Ausgang mit ARC, ein optischer Digitaleingang, Bluetooth, AirPlay 2 und ein 3,5 mm Analog-Eingang zur Verfügung.

Die wichtigsten Merkmale der DHT-S716H:

Heimkino-Erlebnisse: Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio Surround-Sound-Dekodierung sorgen für einen beeindruckenden Raumklang.

HDMI- und 4K Ultra HD-Kompatibilität: Vier HDMI-Eingänge mit 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio und Dolby Vision sowie ARC stellen sicher, dass die DHT-S716H auch die aktuellsten Inhalte unterstützt.

Optionale drahtlose 5.1 Erweiterung: Mit dem drahtlosen Subwoofer DSW-1H und Surround-Lautsprechern mit HEOS Built-in lässt sich ein 5.1 Surround-Setup realisieren.

Die wichtigsten Merkmale des DSW-1H (optionaler Subwoofer):

Satter Bass: Der DSW-1H fügt der Denon DHT-S716H Soundbar einen noch kräftigeren Bass hinzu, um ein wirklich einzigartiges Heimkino-Erlebnis zu erzielen.

Eigens entwickelte Treiber: Zwei 5,25-Zoll-Treiber und eine hochentwickelte Class-D-Hochleistungsendstufe sorgen für einen satten, dynamischen Bass.

Einfache Einrichtung: Nach dem Anschluss des Subwoofers an eine Steckdose lässt sich der DSW-1H mit der Soundbar DHT-S716H via HEOS App verbinden.

Genau wie vermutet hat Canon die beiden in der letzten Woche durchgesickerten Systemkameras EOS 90D (SLR) und EOS M6 Mark II (mirrorless) diese Woche nun offiziell vorgestellt. Alle bereits genannten Daten treffen zu. Wie versprochen hier nur noch die Preise und Verfügbarkeit:EOS 90D Gehäuse: 1.299 EuroEOS 90D Gehäuse + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM: 1.399 EuroEOS 90D Gehäuse + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM NANO: 1.699 EuroEOS M6 Mark II Gehäuse: 929 EuroEOS M6 Mark II Gehäuse + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM: 1.199 EuroDer elektronische Aufsteck-Sucher (DC2) für die M6 II ist, wie vermutet, optional und kostet 269 Euro. Es soll auch ein Bundle inklusive Aufsteck-Sucher geben. Der Preis hierfür wurde noch nicht genannt. Verfügbar werden die neuen Modelle und Zubehöre voraussichtlich Ende September.Neben den o. g. Kameras hat Canon auch die bereits in seiner Roadmap angekündigten neuen Objektive für das R-System (Vollformat) vorgestellt: das RF 15-35mm F2.8L IS USM und das RF 24-70mm F2.8L IS. Zum Jahresende wird außerdem das RF 70-200mm F2.8L IS USM folgen, womit Canon seine „"Holy Trinity“" vervollständigt. Das RF 24-70mm F2.8L IS USM ist ein Hochleistungs-Standardzoom, das RF 15-35mm F2.8L IS USM ist das Canon Objektiv mit dem derzeit größten Weitwinkel im Canon Angebot für das EOS R System und das RF 70-200mm F2.8L IS USM soll mit seiner hohen Lichtstärke bei extrem komapten Abmessungen für ein High-End Zoomobjektiv überzeugen. Beide Objektive sind ab September jeweils zum Preis von 2.499€ (UVP Canon) erhältlich. Das 70-200 wird voraussichtlich rund 2.800 Euro kosten (noch nicht offiziell).Und noch eine News dazu: Für die Kameras EOS R und EOS RP hat Canon jeweils eine neue Firmware für September in Aussicht gestellt. Diese sollen eine verbesserte Präzision des Autofokus im AF-Modus "Gesichtserkennung und Verfolgung“ bieten. Während vor dem Update das Gesicht ab ca. 13-15% der Bildfläche abdecken musste, reichen mit der neuen Firmware lediglich ca. 3% aus, um ein Auge zu erkennen und sicher zu verfolgen. Somit werden Gesichter und Augen bereits bei Ganzkörperaufnahmen erkannt, so Canon. Zudem wurde eine nahezu verzögerungsfreie Darstellung des AF-Rahmens verwirklicht, womit sich Fotografen besser auf das Motiv konzentrieren können. Die Verbesserungen sollen auch bei Video-Aufnahmen zum Tragen kommen.Neben Canon hat auch Sony sein Angebot an Kameras mit APS-C-Sensor in dieser Woche um wichtige Mirrorless-Neuheiten ergänzt. Die Alpha 6600 (Nachfolger des bisherigen Topmodells Alpha 6500) und Alpha 6100 (neues Einsteigermodell) sollen mit hoher Autofokusleistung, Bildqualität und neuesten Videotechnologien punkten. Im Vordergrund steht bei beiden Modellen Sonys derzeit der Konkurrenz deutlich überlegenes AF-System. Beim 24-MP-Sensor gibt es hingegen keine Neuentwicklung zu vermelden. Zusammen mit dem neuen E 16-55 Millimeter F2.8 G Standard-Zoomobjektiv sowie dem E 70-350 Millimeter F4.5-6.3 G OSS Super-Telezoom-Objektiv kommen die Neuheiten Mitte bis Ende Oktober in den Handel.Preise:Alpha 6100 (ILCE-6100) in Schwarz: 899 EuroAlpha 6100 (ILCE-6100) Kit mit SEL-1650 in Schwarz und Silber: 999 EuroAlpha 6100 (ILCE-6100) Kit mit SEL-1650 und SEL-55210 in Schwarz: 1249 EuroAlpha 6600 (ILCE-6600) in Schwarz: 1.599 EuroAlpha 660 (ILCE-6600) Kit mit SEL-18135 in Schwarz: 1.999 EuroStandard-Zoomobjektiv SEL-1655G: 1.299 EuroSuper-Telezoom-Objektiv SEL-70350G: 899 EuroDie Namensgebung klingt ausgesprochen etwas seltsam (One two, Three two), weist aber lediglich auf die zweite Modellgeneration der jeweiligen Lautsprecher hin. Mit hochwertigen Echtholz-Furnieren, funktionalen Drehreglern und Kippschaltern im angesagten Retro-Design sollen die kompakten Lautsprecher stilvolle Akzente setzen. Mit aktuellen Bluetooth-Standards und Anschlüssen vom 3,5mm-Klinkeneingang bis zum Phono-Vorverstärkereingang bieten die Speaker eine große Bandbreite an möglichen Einsatzbereichen. Nähere Informationen zu den Neuheiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite Verfügbarkeit: Heritage Groove, The One II und The Three II: ab September 2019; The Three GVA: ab sofort.Preise (UVP):Heritage Groove: 179,00 EuroThe One II: 299,00 EuroThe Three II: 449,00 EuroThe Three GVA: 499,00 EuroKratzer auf dem iPhone-Display können schon verdammt ärgerlich sein. Mit einer entsprechenden Schutzfolie lässt sich das Risiko einer solchen Beschädigung deutlich minimieren. Angebote gibt's genug. Doch manche Menschen wünschen sich auch etwas mehr Hygiene für den ständig angetatschten Bildschirm. Die Patscher und Schmierstreifen am T-Shirt abwischen hilft nur kurzfristig und auch nur optisch. Keim-Phobiker wissen, dass sich da so einiges unschönes auf den Touch-Displays tummelt. Laut einer Studie der University of Arizona College of Agriculture and Life Sciences beherbergen Smartphones aufgrund permanenter Nutzung an jedem Ort heutzutage zehnmal mehr Bakterien als die meisten Toiletten. –InvisibleShield bringt jetzt mit dem Glass Elite VisionGuard+ eine Display-Schutzfolie für iPhone XS/X, XS Max und XR in den Handel, die angeblich 99,99 Prozent der schädlichen Bakterien, die auf dem Smartphone-Displays haften, abtöten soll. Die antimikrobiellen Eigenschaften wurden laut Hersteller in das Schutzglas eingebracht, sodass keine Abnutzung stattfindet. InvisibleShield Glass Elite VisionGuard+ verfügt zudem über die "EyeSafe-Technologie", die mutmaßlich schädliche Blaulichtanteile vom Display herausfiltert.InvisibleShield Glass Elite VisionGuard+ für das iPhone XS/X, XS Max und XR ist ab sofort für 34,99 Euro hier erhältlich und wierd ion Kürze auch via Amazon verfügbar sein.Denon stellt mit der Soundbar DHT-S516H und der DHT-S716H zwei neue "Premiummodelle" vor. Die Neuheiten ergänzen das Einsteigermodell DHT-S316.Die Soundbars bieten 4K HDMI-Eingänge, ARC-Unterstützung, DSP-Verarbeitung und Hi-Res-Wiedergabe. Außerdem sind die Geräte mit Denons eigener HEOS Streaming-Plattform kompatibel und lassen sich darüber in ein Multiroom-System integrieren.Die DHT-S516H kostet 699 Euro, die DHT-S716H 899. Optional können die Soundbars mit dem Subwoofer DSW-1H (UVP: 699 Euro) erweitert werden. Ab Mitte September sind die Produkte im Fachhandel verfügbar.