Tapbacks: WhatsApp klont Apples iMessage-Reaktionen, Google Messages übersetzt sie in Emojis

WhatsApp bereitet schnelle Reaktionen vor

Deutliche Unterschiede zu Apples Tapbacks

Google Messages konvertiert Tapbacks in Emojis

Apples hauseigene Nachrichten-App ist zwar in den Vereinigten Staaten äußerst populär, in vielen anderen Weltregionen konnte sie sich hingegen nie so recht durchsetzen. Dort dominieren WhatsApp und der Facebook Messenger, beide aus dem Hause Mega, den Markt der Chat-Services. Allerdings setzt der iPhone-Konzern mit iMessage in mancher Hinsicht Maßstäbe, etwa bei der Interoperabilität mit SMS. Zu den Features, welche Apples App auszeichnen, gehören auch die vom iPhone-Konzern als "Tapbacks" bezeichneten kurzen schnellen Reaktionen auf eine empfangene Nachricht.Um per Tapback auf eine Mitteilung zu reagieren, muss man lediglich in einer Unterhaltung doppelt auf die gewünschte Nachrichtenblase tippen und dann eines der sechs angebotenen Symbole auswählen. Zur Verfügung stehen unter anderem ein Herz, nach oben oder unten gereckte Daumen sowie ein schelmisches "Ha ha". Unmittelbar nach dem Antippen wird das Bildchen dann verschickt. Ein solches Feature stand WhatsApp-Nutzern bislang nicht zur Verfügung. Das ändert sich in Kürze, denn auch die Meta/Facebook-Tochter führt demnächst diese Funktion ein und klont damit in gewisser Weise die von Apple bereits im Jahr 2016 mit iOS 10 eingeführten Tapbacks. Das geht aus Screenshots hervor, die WABetaInfo jetzt auf Twitter veröffentlichte.Die von WhatsApp angebotenen Symbole unterscheiden sich allerdings von jenen, welche in iMessage zum Einsatz kommen. Es gibt zwar auch ein Herz und einen nach oben weisenden Daumen, bei diesen und den restlichen Bildchen handelt es sich allerdings um gängige Emojis. Zudem werden sie unten an eine Nachricht angepinnt, während Apple die Tapbacks stets in der oberen rechte Ecke einer Blase platziert. Das neue Feature steht demnächst Nutzern von WhatsApp in den Apps für iOS und Android zur Verfügung stehen, wann genau diese es nutzen können, ist bislang nicht bekannt. Laut WABetaInfo überträgt WhatsApp die schnellen Reaktionen ebenso mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie sämtliche Nachrichten.Google nimmt sich künftig ebenfalls der Tapbacks an, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Bislang zeigte Google Messages die von Apples Nachrichten-App gesendeten und per SMS beziehungsweise MMS empfangenen Symbole in Textform an, etwas als "Loved", "Liked" oder "Questioned". Schon bald "übersetzt" die auf Android-Smartphones zu findende App die Symbole in Emojis, berichtet 9to5Google . Diese entsprechen allerdings nicht in allen Fällen den originalen Tapbacks. Aus dem "Ha ha" etwa wird ein Tränen lachender Smiley, die doppelten Ausrufezeichen mutieren zu einem erstaunten Gesicht mit weit aufgerissenem Mund. Das neue Feature ist in der aktuellen Betaversion von Google Messages bereits enthalten und dürfte demnächst per Update allen Nutzern von Android-Smartphones zur Verfügung stehen.