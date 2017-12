Synology DiskStation DS218: Neues Zweischacht-NAS für Einsteiger

4K-Streaming und mehr

NAS-Spezialist Synology hat ein neues DiskStation-Modell angekündigt, dessen Leistungsdaten und Funktionsumfang sich vor allem an Privatnutzer sowie kleine Büros richten. Die Synology DiskStation DS218 beherrscht auch dank des verbauten 64-Bit-Quad-Core-Prozessors H.265-Videotranskodierung (10 Bit, 4K).Die DS218 verfügt über 2 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und erreicht sequenzielle Datendurchsatzraten von über 112 MB/s (Lesen und Schreiben). Die beiden Schächte des NAS unterstützen sowohl Festplatten mit einer Größe von 3,5 Zoll als auch 2,5 Zoll.Zu den Software-Features gehört das Dateiverwaltung-Tool File Station, mit dem die Organisation und Freigabe von Inhalten über SMB, FTP, AFP, NFS und WebDAV möglich ist. Die Cloud Station Suite sorgt für eine effiziente Datensynchronisation in Echtzeit. QuickConnect erlaubt es dem Nutzer, via Internet ohne komplizierte Einrichtung auf die NAS-Inhalte zuzugreifen. Der 4K-Multimedia-Server ermöglicht es, hochauflösende Videos zu konvertieren und auf jedem Rechner oder Mobilgerät ohne Unterstützung für Ultra HD-Formate wiederzugeben.Das NAS-Gehäuse bietet außer den beiden Schächte für die Laufwerke noch zwei USB 3-Anschlüsse auf der Rückseite und einen USB 2-Port auf der Vorderseite. Auch ein Kensington-Sicherheitsschlitz ist vorhanden. Synology nennt 268,90 Euro als unverbindliche Preisempfehlung für die DiskStation DS218, die in den nächsten Tagen in den Handel kommen soll.