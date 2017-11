Apple hat einen ersten Werbespot zu den bevorstehenden Feiertagen veröffentlicht. Unter dem Titel "Sway" soll der Spot an die besinnlichen Momente in der winterlichen Zeit erinnern. Natürlich kommt der Videoclip nicht ganz ohne Apple-Produkte aus. Zu sehen sind die kabellosen AirPods -Kopfhörer und das High-End-Smartphone iPhone X Zu dem Song " Palace " von Sam Smith lässt sich eine Frau zu einem Tanz in den Straßen hinreißen. Dabei rempelt sie schließlich einen anderen Passanten an, mit dem sie dank geteilter AirPods den Tanz fortsetzt. Der Spot endet mit der Aufforderung "move someone this holiday": Bewege jemanden in den Feiertagen.Im Vergleich zum preisgekrönten Werbespot "Misunderstood" vor vier Jahren steht der Fokus weniger auf Familie und Gemeinschaft, und mehr auf Zweisamkeit. Dies wird insbesondere nach dem Zusammenstoß zwischen beiden Passanten deutlich, woraufhin das Paar an eher unbelebten Orten wie einem Hinterhof tanzt.