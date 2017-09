Super Mario Run mit Remix-Update und 50% Rabatt erhältlich

Ursprünglich für Freitag angekündigt, offenbar nach japanischer Zeit, ist das große Remix-Update für Super Mario Run bereits heute im deutschen App Store erschienen (zur App: ). Genauso erstaunlich ist der dabei hingelegte Versionssprung, der mit dem Update auf Version 3.0.4 sehr klein ausfällt. In dem bislang größte Update für Super Mario Run hat Nintendo eine neue Welt mit neun Level sowie neue Funktionen für erhöhten Langzeitspielspaß integriert.So steht Spielern neben den bisherigen sechs Welten die neue Welt "Stern" (World Star) mit neun Level bereit. Diese enthält unter anderem einen Wald, ein Schiff sowie eine Luftgaleerenflotte. Ebenso ist die neue Funktion "Remix 10" in dem Update enthalten und kombiniert 10 sehr kurze Zufallslevel miteinander. Hierbei sind auch Boni versteckt.So lässt sich in "Remix 10" beispielsweise der neue Charakter "Prinzessin Daisy von Sarasaland" erspielen. Als besondere Fähigkeit verfügt sie über den Doppelsprung und kann daher in der Luft nochmals springen. Ebenso kann man in "Remix 10" neue Elemente für das eigene Königreich erspielen.Ebenfalls enthalten ist nun die Möglichkeit, während Super Mario Run eigene Musik zu hören, die allerdings auf dem Gerät gespeichert sein muss. Sofern man diese Möglichkeit nutzt, tragen alle Spielcharaktere Kopfhörer.Super Mario Run benötigt mindestens iOS 8.0 sowie eine dauerhafte Internet-Verbindung. Das Spiel ist mit den ersten drei Level kostenlos. Alle weiteren Inhalte lassen sich zum einmaligen Preis von regulär 10,99 Euro per In-App-Kauf freischalten. Zur Einführung des neue Updates hat Nintendo den Preis in den kommenden zwei Wochen allerdings um 50 Prozent gesenkt, sodass sich die Vollversion bereits für 5,49 Euro freischalten lässt.