Studie: iPhone-Verkäufe trotz neuer Modelle weiter rückläufig

5G als Hoffnungsschimmer für 2020

Große Neuerungen erst bei 2020er iPhones

Apple rechnet einem Bericht zufolge zwar mit einer Steigerung der Verkaufszahlen beim iPhone 11 (im Vergleich zur 2018er iPhone-Generation), doch IDC zeigt sich diesbezüglich skeptischer. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge bleibt 2019 auch in der zweiten Hälfte ein „herausforderndes Jahr“ für das Unternehmen aus Cupertino.Verglichen mit dem Vorjahr erwartet IDC einen Rückgang der iPhone-Verkäufe trotz der unmittelbar bevorstehenden 11er Modelle um 14,8 Prozent. Die Gründe dafür seien vorrangig die Marktsättigung auf dem Smartphone-Sektor und die fehlende 5G-Unterstützung der neuen iPhones. Erst für 2020 sieht IDC einen Aufwärtstrend.Den prognostizierten Aufschwung im Jahr 2020 erklären die Marktforscher mit dem bereits genannten Feature, das es voraussichtlich nicht in die 2019er Modelle schafft: 5G. Wenn Apple den neuen Mobilfunkstandard im nächsten Jahr in die 2020er iPhones implementiert, ergebe sich für Nutzer ein attraktiver Grund zum Smartphone-Upgrade.Laut IDC hat Apples Entscheidung, dieses Jahr nicht auf den 5G-Zug aufzuspringen, sogar etwas Gutes. Zwar fehle den neuen iPhones ein verkaufsförderndes Feature – Apple erhalte jedoch die noch nötige Zeit, sich um den Feinschliff der 5G-Implementierung zu kümmern. Aktuelle Smartphones, die schon jetzt 5G-Support bieten, leiden teilweise unter den Kinderkrankheiten der neuen Technologie. Dazu gehört beispielsweise der – je nach Nutzungsszenario – exorbitant höhere Energiebedarf im Vergleich zu LTE.Im Gegensatz zu den diesjährigen iPhones werden für die 2020er Modelle größere Neuerungen erwartet. Außer der Unterstützung von 5G kommen dem mit Apples Zulieferkette bestens vernetzten Experten Ming-Chi Kuo zufolge noch einige weitere bedeutende Features hinzu. Dazu zählt unter anderem ein neues Gehäusedesign.Bloomberg geht zudem von einem Revival von Touch ID entweder schon im nächsten Jahr oder ein Jahr darauf aus. Anders als bei der vorherigen Implementierung plane Apple aber nicht mit einem Homebutton, in dem der Fingerabdrucksensor sitzt – Touch ID soll stattdessen im Display des iPhones integriert sein und dadurch keine zusätzliche Gehäusefläche benötigen.