iPhone 11: Apple rechnet mit höheren Stückzahlen als bei iPhone XR, XS und XS Max

75 Millionen iPhone 11 in Auftrag gegeben?

Preise ab 749 US-Dollar?

100 Millionen Nutzer von Apple TV+?

Nach den kräftigen Rückgängen der iPhone-Verkäufe in den vergangenen Monaten geht Apple wohl davon aus, den Trend mit den drei verschiedenen Varianten des iPhone 11 umkehren zu können. Das Unternehmen erwartet allerdings offenbar nur eine geringe Steigerung der Absatzzahlen im Vergleich zur aktuellen Generation.Wedbush Securities hat Informationen aus der Lieferkette zusammengetragen. Daraus errechnen die Analysten des US-amerikanischen Investmentunternehmens, dass Apple 75 Millionen Exemplare der verschiedenen Ausführungen des iPhone 11 bei Zulieferern in Auftrag gegeben hat. Das wäre Wedbush zufolge nur eine geringe Steigerung im Vergleich zu iPhone XR, XS und XS Max, die vor einem Jahr auf den Markt kamen. Allerdings könnte Apple die Produktion wohl auf bis zu 80 Millionen Stück hochfahren, falls die Vorbestellungen und damit die Nachfrage höher ausfallen als derzeit erwartet.Wedbush rechnet damit, dass Apple für das iPhone 11, also den XR-Nachfolger, 749 US-Dollar verlangt. Mit diesem Modell zielt der kalifornische Hersteller angeblich vor allem auf den chinesischen Markt. Dort sind wahrscheinlich 60 bis 70 Millionen iPhone-Besitzer unter Umständen bereit, ein neues Gerät zu erwerben. Das iPhone 11 Pro bietet Apple den Analysten zufolge für 999 US-Dollar an, das iPhone 11 Pro Max dürfte 1.099 US-Dollar kosten. Die Nachfrage nach diesem Modell soll nach Ansicht von Wedbush vor allem von der Dreifach-Kamera und verbesserter Künstlicher Intelligenz getrieben werden.Die Wedbush-Analysten Daniel Ives and Strecker Backe rechnen zudem damit, dass Apples Videostreaming-Dienst Apple TV+ mittelfristig sehr erfolgreich sein wird. Sie gehen von einem monatlichen Abo-Preis von 10 US-Dollar aus. Angesichts der weiten Verbreitung von iPhone, iPad und Apple TV könnte Apple in drei bis fünf Jahren 100 Millionen Nutzer für Apple TV+ gewinnen. Voraussetzung hierfür wäre allerdings ein "aggressives Vorgehen" beim Erwerb von Inhalten, die über den Service angeboten werden. Sollten diese Voraussagen eintreffen, könnte Apple TV+ dem iPhone-Konzern einen jährlichen Umsatz von 7 bis 10 Milliarden US-Dollar einbringen.