Streaming-Markt in Deutschland: Prime Video läuft Netflix den Rang ab

Prime Video überholt Netflix

Apple TV+ stagniert bei fünf Prozent Marktanteil

Coda

Die Auswahl an Video-on-Demand-Diensten ist üppig, viele Nutzer entscheiden sich dafür, Abonnement lediglich bei einem oder einigen wenigen Anbietern abzuschließen. Nun legt JustWatch neue Zahlen für den deutschen Markt vor: Im Zeitraum von Januar bis März 2022 verzeichnen einige Dienstleister rückläufige Zahlen. Der bisherige Spitzenreiter muss außerdem seinen Platz räumen: Netflix ist nicht länger der meistabonnierte Service in Deutschland. Bei Apple TV+ hat sich hingegen eher wenig getan: Bislang gelang es Cupertino nicht, die große Masse vom eigenen Angebot zu überzeugen.Das in Berlin beheimatete Unternehmen JustWatch fungiert als Film- und Seriendatenbank und informiert vor allem darüber, welche Werke bei den einzelnen Streamingdiensten erhältlich sind. In regelmäßigen Abständen nennt JustWatch auch Zahlen zu den Marktanteilen der Anbieter. Diese fallen hierzulande für das erste Quartal dieses Jahres überaus interessant aus: Bislang sicherte sich stets Netflix den höchsten Marktanteil – nun rangiert Amazon Prime Video an der Spitze, wenngleich lediglich ein Prozentpunkt beide Anbieter trennt. Netflix kämpft ohnehin mit einem dramatischen Rückgang an Abonnenten: Allein in den USA und Kanada reagierten 600.000 Nutzer auf die letzte Preiserhöhung mit einer Stilllegung des Abos (siehe hier ). Amazons Service kommt mittlerweile auf einen Marktanteil von 31 Prozent, hinter Netflix folgt Disney+ mit deutlichem Abstand.Sky Go und Sky Ticket kommen zusammen auf einen Marktanteil von sieben Prozent und liegen damit knapp vor Apple TV+. Apples Video-on-Demand-Dienst sorgte zuletzt vor allem aufgrund eines Oscars für den besten Film () für Aufmerksamkeit – immerhin gelang es noch keinem Streaminganbieter, den begehrten Preis für eine Eigenproduktion einzuheimsen. Einen allzu große Zulauf verzeichnete Apple TV+ in den vergangenen drei Monaten allerdings nicht: Cupertino muss sich wie bereits im vierten Quartal des Vorjahres mit fünf Prozent Marktanteil in Deutschland zufriedengeben.