iPhone X, 8 und 8 Plus: Studie misst größte Gesamtnachfrage seit dem iPhone 6

iPhone-Bewährung 2017 steht noch aus

Höchste Nachfrage seit 2014

Ist 2017 ein erfolgreiches Jahr für das iPhone oder nicht? Von keinem Produkt ist Apple abhängiger als von dem ikonischen Smartphone, deswegen ist eine Aussage über die Performance einer jeden iPhone-Generation gleichzeitig eine Aussage über den Gesamtkonzern. In den letzten Tagen gab es eine Reihe von schlechten Nachrichten, die von den niedrigsten Absatzzahlen für das iPhone 8 seit Jahren sprachen.Doch natürlich war stets klar, dass Apple deswegen nicht gleich in den Krisenmodus stürzt. Denn die eigentliche Herausforderung für die diesjährige iPhone-Performance stellt sich erst ab diesem Freitag, wenn die Vorbestellungsphase für das iPhone X beginnt. Da die 2017er iPhone-Generation zweigeteilt ist (genau genommen sogar dreigeteilt zwischen iPhone 8, 8 Plus und X) und zwei verschiedene Verkaufsstarts umfasst, können valide Daten über die Gesamtnachfrage erst ab November gesammelt werden.Eine neue Studie von UBS in Zusammenarbeit mit 451 Research gibt bereits Anlass zur Zuversicht. Anhand einer Stichprobe von 3.840 Apple-Kunden aus Nordamerika ermittelte sie die höchste Kaufbereitschaft für ein neues iPhone seit dem Rekordjahr 2014, als das iPhone 6 ein neues Design mitbrachte und den Absatz in ungeahnte Höhen katapultierte. 69 Prozent der Befragten gaben in der Studie an, in den kommenden 90 Tagen ein iPhone erwerben zu wollen, mehr als in den Jahren von iPhone 6s und 7. Nur 2014 war dieser Wert mit 71 Prozent höher.Ein Großteil der Kaufwilligen in diesem Jahr gaben übrigens dezidiert das iPhone X als Objekt der Begierde an (43 Prozent). Die erwartbare Nachfrage könnte allerdings durch Produktionsengpässe ausgebremst werden. Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt indes auf, dass das 5,5 Zoll große iPhone 8 Plus bislang höhere Absatzzahlen aufweist als das 4,7 Zoll große iPhone 8. Der Trend zur größten Displaygröße, den das iPhone 7 Plus im vergangenen Jahr gelegt hatte, setzt sich also fort. Grund dürfte sicherlich auch die Dualkamera sein, die nur im Plus-Modell und bald auch im iPhone X zu finden ist.