Steuererklärung 2.7 mit Lesezeichen, Notizen, Beleg-Import & verbessertem Vollbild

Die Steuererklärung-App von Dominik Fenzl ist heute in der überarbeiteten Version 2.7 erschienen (zur App: ). Zu den großen Neuerungen der Elster-Online-kompatiblen Software zählt die Möglichkeit, in den Formularfeldern Lesezeichen mit Notizen zu setzen. Dies ist entweder über die Menüleiste oder aber per Tastenkürzel (+L) möglich. Diese Lesezeichen und Notizen werden nicht an das Finanzamt übermittelt und sind daher nur für den persönlichen Gebrauch des Nutzers bestimmt.Eine weitere Verbesserung in der neuen Version betrifft den verbesserten Vollbildmodus, der nun etwas mehr Platz für das Formular bietet. Ebenso wurde der versteckte Beleg-Import erweitert, wodurch nun auch Belege aus der Dritthersteller-App Receipts unterstützt werden. Der Importvorgang wird hierbei als Exportvorgang direkt aus der Receipts-App gestartet.Die Steuererklärung-App richtet sich sowohl an Privatanwender als auch an Unternehmer, die direkt in macOS unkompliziert eine Einkommenssteuererklärung sowie Umsatzsteuervoranmeldung und andere betriebliche Erklärungen online beim jeweiligen Finanzamt einreichen wollen.Die Steuererklärung-App setzt aktuell mindestens OS X 10.8 Mountain Lion voraus und kostet 23,99 Euro . Um die integrierte ELSTER-Anbindung nutzen zu können, ist auch eine Online- Registrierung bei den Finanzämtern notwendig. Hierbei sollte beachtet werden, dass je nach gewähltem Sicherheitsverfahren der Austausch der Schlüssel für den Abschluss der Registrierung mehrere Wochen dauern kann.