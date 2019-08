Start von Disney+ im November: Bundle-Angebot mit ESPN und Hulu für US-Kunden

Disney+ für 6,99 US-Dollar, Bundle für 12,99 US-Dollar

Ähnliche Streaming-App wie Konkurrenz

Mit Disney startet noch dieses Jahr ein weiterer Big Player der Unterhaltungsindustrie einen hauseigenen Streamingdienst. Nachdem das Unternehmen schon vor einigen Monaten konkrete Informationen bezüglich dem „Disney+“ betitelten Service veröffentlichte, gibt es jetzt Genaueres bezüglich der Bundle-Angebote und Preise.Disney+ kommt demnach am 12. November für 6,99 US-Dollar pro Monat auf den Markt. Der Alternativpreis beträgt 69,99 US-Dollar pro Jahr. Der Dienst ist zunächst nur in den USA nutzbar, soll aber zeitnah auch in Westeuropa angeboten werden – spätestens Anfang 2020 wird es soweit sein, so Meldungen. Der genaue Starttermin für Deutschland steht entsprechend noch nicht fest. Das Unternehmen plant, den Dienst innerhalb von zwei Jahren weltweit anzubieten.Ebenfalls am 12. November veröffentlicht Disney ein Bundle-Angebot, das zusätzlich zu Disney+ die Sportinhalte von ESPN+ und den werbebasierten Hulu-Streamingdienst beinhaltet. Das 3er Paket kostet pro Monat 12,99 US-Dollar und liegt damit einige Dollar unter der Summe, die für die drei einzelnen Services zu leisten sind. ESPN+ kostet 4,99 US-Dollar, Hulu 5,99 US-Dollar.Disney+ soll über die dazugehörige App verfügbar sein, die ähnlich wie Netflix und andere Streaming-Anwendungen aufgebaut ist. Nutzer können den Dienst – wie von der Konkurrenz gewohnt – auf den unterschiedlichsten Endgeräten verwenden, darunter Smartphones, Tablets, Smart TVs, Web-Browser und Spielekonsolen. Zum Angebot zählen unter anderem alle Disney-Titel, die erst 2019 veröffentlicht wurden – sofern das Kino-Zeitfenster bereits abgelaufen ist. Auch ältere Titel wie Die Simpsons (alle Episoden) sind im Content-Paket enthalten.Apple bringt im Herbst einen ähnliches Streaming-Angebot für Filme und Serien auf den Markt. Außer Informationen zu einzelnen Produktionen und Hinweisen zur Integration auf hauseigenen Geräten wie dem Apple TV hat das Unternehmen noch nicht allzu viele Details zum Dienst verraten. Auch den genauen Starttermin hat Apple noch nicht kommuniziert.