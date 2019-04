Disney+ und das Apple TV – Disney-CEO äußert sich

Apples Plattform wird bedient

Start, Kosten, Konflikte

Im Herbst betritt nicht nur Apple das heiß umkämpfte Feld des TV-Streamings, auch Disney will dann ein eigenes Angebot etablieren. Bereits seit einer ganzen Weile ist bekannt, wie sich Disney den Markteintritt vorstellt. Eine Strategie lautet, Disney-Inhalte inklusive der Marken Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic über die eigene Plattform anbieten zu wollen – und eben nicht mehr über konkurrierende Dienste. Die erst 2016 mit Netflix geschlossene Vereinbarung ist damit bald Geschichte, denn gäbe es die eigenen Produktionen überall, so müsste auch niemand das Disney-Abo abschließen. Interessant ist allerdings, dass Disney sich durchaus um Reichweite bemüht. Während zunächst noch unklar war, ob "Disney+" neben iOS auch auf dem Apple TV zur Verfügung steht, reagierte Disney-CEO Bob Iger mit einer Klarstellung.Demnach habe Disney fest vor, "traditionelle App-Distributoren" inklusive Apple zu beliefern, so Iger. Nicht ganz genau geht aus der Stellungnahme allerdings hervor, wie genau das Vertriebsmodell aussieht. Handelte es sich beim Disney-Kanal um eine normale tvOS-App mit Abo-Funktionalität, so würde es die bekannten Gebühren an Apple nach sich ziehen. Im ersten Jahr gingen daher 30 Prozent an Apple, ab dem zweiten Jahr 15 Prozent. Generell hat Disney aber kein Problem damit, sich auf die Plattform des direkten Mitbewerbers zu begeben – und hat wohl auch keine andere Wahl, denn Apple bietet ein viel zu wichtiges Netzwerk.Disney+ soll im November an den Start gehen und monatlich 6,99 Dollar kosten. Vorerst wird es das Angebot nur in den USA geben, bis zur internationalen Markteinführung vergehen noch bis zu zwei Jahre. Eine Frage ist übrigens weiterhin völlig offen: Muss Disney-CEO Apples "Board of Directors" verlassen, da angesichts der direkten Konkurrenzsituation nun Interessenskonflikte kaum vermeidbar sind? Anfang März hatte ein Bericht diese Problematik geschildert und kam zum Fazit, dass Igers Zeit bei Apple wohl nicht mehr lange währt.