Spotify zieht nach: Neue Widgets für iOS 14

Neue Widgets für neues Betriebssystem

App muss zuerst geöffnet werden

Eine Zeit lang unterschied sich Spotify vom großen Konkurrenten Apple Music nur noch in Nuancen. Mittlerweile gibt es aber doch einige Unterschiede, die das Interesse von potenziellen Kunden zu wecken gedenken: Kuratierte Inhalte und exklusive Podcasts sollen die Einzigartigkeit der jeweiligen Anbieter unterstreichen. Manchmal sind es auch praktische Features, die das jeweilige Unternehmen für sich beanspruchen: So erlaubt Apple bereits seit iOS 12, nach Songtexten in der Musik-App zu suchen – Spotify zog kürzlich nach und implementierte diese Funktion in den Apps für iOS sowie Android. Nun schließt Spotify erneut zu Apple Music auf, indem der Anbieter mit neuen iOS-14-kompatiblen Widgets vertreten ist.Widgets gibt es zwar bereits seit einiger Zeit für das iPhone, allerdings ließen sich diese nicht frei auf dem Homescreen platzieren. iOS 14 schaffte in dieser Sache Abhilfe – und erweiterte die Funktionalität dieser Mini-Anwendungen: So lassen sich nun verschiedene Größen auswählen und manche dieser Tools erlauben die Darstellungsform eines Stapels anzunehmen – was vor allem platzsparend ist. Apple Music bekam mit dem Update des Betriebssystems ebenfalls derartige Widgets spendiert – Spotify-Kunden hatten das Nachsehen.Nun legt das Unternehmen nach und bietet im Rahmen eines App-Updates ebenfalls Widgets – zumindest derer zwei, das kleine sowie das mittelgroße Design. Der Anwender kann so direkt auf kürzlich gehörte Künstler, Alben, Playlists und Podcasts zugreifen. Die Umsetzung ist durchaus gelungen: Das Widget passt sich farblich an den zuletzt aufgerufenen Inhalt an – so sorgt beispielsweise ein rotes Titelbild einer Wiedergabeliste für ein rotes Erscheinungsbild des Widgets. Wer die Anwendung bereits aktualisiert hat, das Widget aber nicht findet, muss zuerst die App öffnen: Damit aktualisiert sich die Auswahl an verfügbaren Widgets im Menü – und Spotify wird anwählbar.