Spekulationen um die heutige Apple-Ankündigung

Unwahrscheinlich: Apple Stores als Impf-Distributionszentren

Es wird ziemlich sicher eine soziale Initiative

Wie das Netz spottet

Nachdem bekannt wurde, dass heute eine wichtige Apple-Ankündigung erfolgen soll, wird natürlich eifrig über das oder die möglichen Themen spekuliert. CBS machte in der Meldung bereits klar, dass es nicht um neue Produkte gehen wird. Der absolute Dauerbrenner in der Gerüchteküche, also die AirTags, sind es somit ganz sicher nicht. Auch Mark Gurman hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und zwei der geläufigen Theorien zerstreut. Um eine weitere öffentliche Positionierung zu Privatsphäre und Datenschutz handle es sich nicht, denn Apple habe diesbezüglich bereits eine TV-Kampagne zum Jahresbeginn geschaltet.Auch ein anderes Gerücht hält Gurman für absolut unwahrscheinlich. So hieß es von einigen Seiten, Apple könnte die Apple Stores zu Distributionszentren für die Verteilung des Corona-Impfstoffs machen und sich somit aktiv am Impfprojekt beteiligen. Wie es in Gurmans Tweet heißt: Die Chancen dafür stehen bei 0 Prozent. Seiner Ansicht nach gehe es darum, eine neue soziale Initiative zu verkünden. Welche dies sein könnte, weiß der Bloomberg-Redakteur allerdings ebenfalls nicht.Um einige weitere Theorien aufzugreifen, welche immer wieder in den Diskussionen genannt werden: Sicherlich wird Tim Cook heute nicht seinen Rücktritt ankündigen, um in die Politik zu wechseln – und auch keine Pläne zum Apple Car vorstellen. Sehr viel plausibler klingen stattdessen Erklärungsversuche, wonach Apple sich stärker in der politischen Bildung engagieren und Schulen bzw. andere Einrichtungen unterstützen will.Ebenfalls denkbar sind Initiativen für Demokratie und Bürgerrechte, wie wir es schon in der gestrigen Meldung genannt hatten. Da sich Apple in den vergangenen zehn Jahren immer stärker in gesellschaftlichen Fragen engagierte, wäre dies eine konsequente Fortführung der Politik.Der Vollständigkeit halber noch der auf Twitter tausendfach vorgebrachte Erklärungsversuch: Nein, "Hairforce one" Craig Federighi zeigt heute keinen neuen Haarschnitt, Apple exhumiert auch weder Ping noch den Newton, macht Wozniak nicht zum neuen CEO – und ein weiteres kostenloses U2-Album gibt es ebenfalls nicht.