Sonderangebot: iPhone SE mit 32 GB für 329 Euro

Optionale Garantieerweiterung

iPhone SE

Es gibt wahrscheinlich kaum einen günstigeren Preis, zu dem man im Moment ein aktuelles iPhone im Neuzustand kaufen kann. Bei notebooksbilliger.de gehört das iPhone SE zu den »Angeboten der Woche«; das bedeutet, die Ausführung in 32 GB und den Farben Spacegrau, Gold oder Roségold ist bis zum 9. Juli - oder solange der Vorrat reicht - auf nur noch 329 Euro reduziert (Store: ). Allerdings sind zum Endpreis noch die Versandkosten in Höhe von 7,99 Euro zu addieren, was zu einem Endpreis von 336,99 Euro führt.Wer das Gerät bei Apple selbst bezieht, muss trotzdem deutlich tiefer in die Tasche greifen: 479 Euro kostet es im Online Store bei gleicher Ausstattung. Beim Kauf greift standardmäßig die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 24 Monaten. Wer für den gleichen Zeitraum vom kompletten Geräteschutz profitieren möchte, kann optional bei notebooksbilliger.de eine entsprechende Garantieerweiterung für 44,99 Euro hinzubuchen. Es ist unbekannt, warum einzig die Farbausführung Silber von dem Angebot ausgeschlossen bleibt und mit 369 Euro (dafür allerdings ohne zusätzliche Versandkosten) zu Buche schlägt.Das iPhone SE kam zwar bereits im Frühjahr 2016 auf den Markt, wurde aber im diesjährigen Frühling mit größeren Speicheroptionen ausgestattet. So stieg die Mindestspeicherausstattung von 16 auf 32 GB. Das dieswöchige Angebot betrifft also bereits die modernere Variante. Ansonsten ähneln die technischen Daten denen des iPhone 6s, welches kurz vor dem SE präsentiert wurde: Im Inneren arbeitet ein A9-Chip gemeinsam mit dem M9 Motion Coprozessor. Hauptkaufgrund ist für die meisten Kunden neben dem günstigen Preis die Tatsache, dass es das einzige moderne iPhone im klassischen 4-Zoll-Formfaktor ist, also deutlich kleiner als die üblichen iPhones mit ihren 4,7’’- oder gar 5,5’’-Displays. Die Rückkamera löst mit 12 Megapixeln auf und erlaubt 4K-Videoaufnahme bei 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p-Aufnahmen bei 60 fps. Die Frontkamera hat 1,2 MP und Retina Flash. Wie inzwischen alle aktuellen iOS-Geräte enthält auch das iPhone SE den Fingerabdrucksensor Touch ID.Weiterführende Links: