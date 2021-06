Software-Leaks verhindern: Apple verschärft Geheimhaltung

Selbst Apple-Entwickler sehen nicht mehr das ganze System

Informations-Leaks werden viel schwerer

Höchstmögliche Geheimhaltung zählt seit jeher zu Apples Markenzeichen. Je größer und vernetzter das Unternehmen allerdings wurde, desto schwieriger gestaltete sich diese Aufgabe. Obwohl Apple eine ganze Abteilung beschäftigt, um Produkt-Leaks nachzujagen, sickert jedes Jahr aufs Neue das Design kommender iPhones schon Monate zuvor durch. Deutlich besser gelingt die Abschottung bei Software-Projekte, immerhin müssen diese nicht an viele andere Partner herausgegeben werden. Allerdings kann es auch hier zu großen Pannen kommen. Beispielsweise war die Präsentation von iOS 14 vor einem Jahr nicht mehr von Überraschungen begleitet – eine interne Alpha-Version war im Frühjahr 2020 geleakt und offenbarte sämtliche Pläne (siehe Apple hatte bereits angedeutet, dass man aus diesem Vorfall lernt und daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen implementiert . Was damit gemeint ist, dokumentiert iOS 15. Auch Apple-Entwickler sind nämlich nicht mehr automatisch in der Lage, das komplette System während der frühen Entwicklungsphase zu begutachten. Interne Dateien belegen, dass jede zentrale Systemfunktion über einen eigenen Identifier verfügt – diesen Komponenten ist stets ein Flag zugeordnet, um die Zugriffsrechte festzulegen. Ist ein Apple-Ingenieur also nicht für alle Bereiche freigeschaltet, fehlt ihm schlicht der Zugang.Apple vergibt spezielle, individuelle Zertifikate an die Mitglieder der Entwicklungs-Abteilungen, um damit deren Befugnisse festzulegen. Leakt also erneut eine frühe Entwicklerversion, so wird es bedeutend schwerer, noch den genauen Inhalt und alle neuen Features zu analysieren. Gleichzeitig könnte dies ungewollte Hardware-Vorabenthüllungen stark erschweren. Machte sich zukünftige Hardware sehr oft durch bestimmte Einträge in den Systemtiefen bemerkbar, hat Apple mit den Zertifikaten nun bessere Werkzeuge zur Zugriffssteuerung. Ganz verhindern lassen sich Leaks auf diese Weise auch nicht, doch die Möglichkeiten sind deutlich eingeschränkt.