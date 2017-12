So will Apple die Akkukapazität der nächsten iPhones erhöhen

L-förmiger Akku statt 2 angeordnete Akkus

Wachsende Nennladungen

Die Gerüchte haben sich verdichtet, dass Apple in der kommenden iPhone-Generation alle Modelle mit der energiehungrigen TrueDepth-Kamera und Face ID ausstatten will. Um die Laufzeit des Akkus aufrechtzuerhalten oder sogar etwas zu steigern, muss deswegen die Kapazität erhöht werden, möglichst ohne zusätzlichen Platz im Gerät zu verbrauchen. In Zusammenarbeit mit LG Chem arbeitet Cupertino deswegen offensichtlich an einem verbesserten L-geformten Akku.Beim aktuellen iPhone X gibt es bereits einen solchen; dieser besteht allerdings nicht aus einer einzigen Zelle, sondern besteht aus zwei in L-Form angeordneten Zellen, wie der jüngste Teardown von iFixit offenlegte. Apple-Kenner Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass die Entwicklungsarbeiten an einem geeigneten Akku in L-Form nicht rechtzeitig fertig wurden. Für die kommende Generation und den direkten Nachfolger des 5,8''-Gerätes sei er aber einzuplanen. Allein dadurch versetze sich Apple in die Lage, die Akkukapazität ohne Platznachteil von jetzt 2.716 mAh auf dann knapp 3.000 mAh zu steigern. Das entspricht einer Erhöhung um gut zehn Prozent.Für die beiden anderen anvisierten iPhone-Modelle sei dagegen kein 1-Zellen-Design geplant. Hier erreiche Apple die Kapazitätssteigerung einfach dadurch, dass sich das Gehäuse vergrößere und dadurch mehr Platz für den Akku bereitstehe. So enthalte das zweite OLED-Modell mit 6,5''-Display weiterhin zwei Akkuzellen, die in L-Form angeordnet seien. Dies genüge für eine Nennladung von 3.300 bis 3.400 mAh. Bei dem dritten Modell, dem günstigen 6,1''-Gerät mit klassischem LC-Display, behalte Apple aus Kostengründen den einzelnen, rechteckigen Akku bei.Die auf wenige Tage beschränkte Akkulaufzeit gehörte lange Zeit zu den Hauptkritikpunkten der meisten Smartphones. Inzwischen haben sich die Konsumenten darauf eingestellt, mehrmals pro Woche zum Ladegerät greifen zu müssen. Das würde sich auch mit den genannten Kapazitätssteigerungen nicht ändern. Fürs iPhone X verspricht Apple eine Akkulaufzeit von 12 Stunden Internetnutzung, bzw. 21 Stunden Sprechdauer. Mehr Nennladung beim Akku hebt diese Werte normalerweise im kleinen Rahmen an; neu entwickelte iPhone-Features mit hohem Energiebedarf können diesen Vorteil aber auch schnell wieder negieren.