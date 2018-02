Smartphone-Nutzung im Auto: In Frankreich auch am Straßenrand strafbar

135 Euro Strafgebühr

In Frankreich gelten fortan strengere Regeln bezüglich der Smartphone-Nutzung im Auto. Schon seit längerem ist es – ähnlich wie in anderen Ländern auch – verboten, das Smartphone während der Fahrt zu verwenden. Jetzt kommt für Autofahrer eine weitere Einschränkung hinzu: Auch wer an öffentlichen Straßen an der Seite hält und den Motor ausmacht, darf Smartphones wie das iPhone nicht benutzen, da sich das Fahrzeug laut Gerichtsdefinition nach wie vor im Verkehr befindet. Dies hat der Kassationsgerichtshof Frankreichs entschieden Wer sich nicht an die Vorschrift hält, muss mit 135 Euro Strafgebühren plus Strafpunkten beim französischen Äquivalent zum Kraftfahrt-Bundesamt rechnen. Nur bei Unfällen oder Pannen ist es erlaubt, das Smartphone im Auto am Straßenrand zu verwenden. Ansonsten müssen sich Autofahrer zuerst eine Stelle abseits der Straße suchen oder ihr Fahrzeug auf einem dafür vorgesehenen Parkplatz abstellen.Der französische Automobilclub L’Automobile Club Association kritisiert die strengere Handhabung: „Wir sollten Fahrer dazu ermutigen, anzuhalten, wenn sie ihr Smartphone verwenden.“ Die erweiterte Auslegung der Gesetzes könne unter Umständen mehr Schaden als Nutzen bringen, da es für Autofahrer noch schwerer werde, geeignete Standplätze zur Smartphone-Nutzung zu finden. So erhöhe sich die Gefahr, dass das Gerät noch häufiger während der Fahrt genutzt werde.