Smartphone-Markt: Andere verkaufen mehr, doch die Gewinne macht Apple

13 Prozent Marktanteil, 75 Prozent der Gewinne

2020 waren die Zahlen aber noch besser

Kunden schätzen vor allem die Integration

Ohne Zweifel handelt es sich beim jeweils aktuellen iPhone-Modell um eines der besten Geräte auf dem Markt – und Apple lässt sich die gebotene Qualität, den guten Ruf sowie die Einbindung ins eigene Ökosystem auch fürstlich bezahlen. Kein anderer Hersteller bringt es auf ansatzweise vergleichbare Margen bzw. Wertstabilität. Die große Masse an Smartphones liegt hingegen im unteren bis mittleren Preisbereich, also einem Sektor, den Apple allenfalls mit dem iPhone SE anspricht. Aktuellen Daten zufolge liegt Apples weltweiter Marktanteil daher nur bei rund 13 Prozent. Wie man jedes Quartal aufs Neue aus den Geschäftszahlen ablesen kann, ist jenes Achtel vom Gesamtmarkt aber ganz besonders wertvoll.Counterpoint zufolge entsprachen Apples Verkaufszahlen im zweiten Jahresquartal rund 40 Prozent des gesamten Umsatzes der Branche. Angesichts des durchschnittlichen Verkaufspreises ist es nicht verwunderlich, wenn Apples Anteil am Umsatzkuchen vergleichsweise hoch ist. Noch beeindruckender werden die Zahlen allerdings, vergleicht man die erzielten Gewinne. In dieser Disziplin ist Apple weiterhin der unangefochtene Spitzenreiter. Während es der Android-Markt zwar auf maßgeblich höheren Absatz bringt, bleiben 75 Prozent der gesamten Gewinne in Cupertino. Von den restlichen 25 Prozent entfällt der Großteil übrigens auf Samsung.Allerdings gingen Umsatz- und Gewinnmarktanteil im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück. 2020 hatte Apple einen neuen Rekord aufgestellt und im vierten Quartal sogar 50 Prozent des Umsatzes sowie 86 Prozent der Gewinne erwirtschaftet. Vor allem die hohe Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphones verhalf Apple zu jedem Spitzenwert.Laut Counterpoint ist Kunden nahtlose Zusammenarbeit zwischen Geräten so wichtig wie nie zuvor. Der Plattform-Aspekt werde für Apple daher zu einem immer wichtigeren Kaufargument. Da sowohl Hardware als auch Software aus Apples Hand stammen, kann Apple die verschieden gearteten Devices auf eine Art untereinander abstimmen, wie es im Android-Markt kaum möglich ist. Genau diesen Aspekt wissen Nutzer immer mehr zu schätzen – und entlohnen Apple so mit hohen Kaufpreisen.