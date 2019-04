Smartphone-Margen: Apple vs. Samsung vs. Huawei

Margen von 60 Prozent auch bei Android-Smartphones

Kamera zählt zu den teuersten Komponenten

Displays auch bei Android-Modellen immer kostspieliger

iPhones sind nicht die einzigen Smartphones auf dem Markt, die vergleichsweise hohe Bruttomargen beim Verkauf im Einzelhandel erzielen. Marktexperten des Finanz-Unternehmens Cowen zufolge steigern Android-Anbieter die Margen insbesondere bei ihren High-End-Smartphones mehr und mehr. Teilweise befinden sie sich schon auf iPhone-Niveau – obwohl sie bei Displays und Kameras immer kostspieligere Komponenten verbauen.Apple erzielte laut Hochrechnungen bei den iPhones der letzten Jahre im Endverkauf zwischen 60 und 65 Prozent an Margen. Das iPhone X mit 256 Gigabyte Speicher kam 2017 beispielsweise für 1.149 US-Dollar in die Läden. Der Herstellungspreis für Apple betrug etwa 430 US-Dollar, so damalige Schätzungen. Hinzu addierten sich weitere Kosten für das Unternehmen, darunter die Entwicklung und der Vertrieb.Samsung erreicht laut des Berichts mit dem aktuellen Topmodell Galaxy S10+ eine Marge zwischen 57 und 60 Prozent. Huawei bringt es den Daten des Finanzinstituts zufolge beim P30 Pro sogar auf 63 bis 65 Prozent. Der Trend hin zu iPhone-artigen Margen bei Android-Geräten ist insofern verwunderlich, als dass auch Anbieter von Android-Smartphones auf immer teurere Bauteile für Kamera und Co. zurückgreifen, um Kunden von ihren Mobilgeräten zu überzeugen. In dem Zusammenhang gilt es jedoch zu beachten, dass Android-Produkte meist nicht so preisstabil wie iPhones sind – entsprechend sinken die Margen durch fallende Endkunden-Preise im Laufe der Zeit.Am meisten zu den zuletzt gestiegenen Produktionskosten für Smartphones tragen die immer ausgefeilteren Kamerasysteme bei, so Cowen. Das Samsung Galaxy S10+ etwa verfügt über zwei Front- und drei Hauptkameras, die den südkoreanischen Konzern 44 US-Dollar pro Gerät kosten. Die vier Kameralinsen auf der Rückseite des Huawei P30 Pro sollen zusammen mit der Selfie-Cam sogar mit 56 US-Dollar für den Anbieter zu Buche schlagen.Apple gibt dagegen weniger für die Kameras des iPhones aus. Das Unternehmen aus Cupertino soll sich das Kamerasystem 34,50 US-Dollar kosten lassen – der Betrag bezieht sich auf verbauten Kameras beim iPhone XS. Mit der kolportierten Dreifach-Kamera für einige Modelle der 2019er iPhones dürften die entsprechenden Apple-Ausgaben aber steigen.Bei den Displaykosten bewegt sich Apple laut der Daten von Cowen zwischen dem Huawei P30 Pro und Samsung Galaxy S10+. Apple muss für das OLED-Display des iPhone XS demnach 120 US-Dollar ausgeben. Der Wert beim P30 Pro liegt bei 110 US-Dollar, beim Galaxy S10+ sind es 125 US-Dollar.Cowen ist sich nicht sicher, wie gut Apple in Zukunft gegen die Android-Konkurrenz abschneidet: „Die Android-Konkurrenz konzentriert sich auf immer hochwertigere Display und Kameras – es ist aber noch zu früh, um beurteilen zu können, ob diese Hinwendung zu Social-Media-Powerusern zu weiteren Verkaufseinbrüchen beim iPhone führt.“ Apple biete etwa noch immer eine sehr enge und gute Verknüpfung von Hard- und Software, die sich nur schlecht mit Statistiken zu Produktionspreisen ausdrücken lässt.