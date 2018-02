Smartphone-Duopol: Nur 0,1 Prozent der verkauften Geräte tragen weder iOS noch Android

Dass Google und Apple mit Android und iOS die beherrschenden Player auf dem Markt für Smartphone-Betriebssysteme sind, ist seit vielen Jahren klar. Dieses Duopol (nur zwei effektive Anbieter stehen einer Vielzahl von Nachfragern gegenüber) war aber nie so ausgeprägt wie im Jahr 2017. Den neuesten Zahlen der Marktforscher von Gartner zufolge war annähernd jedes verkaufte Smartphone mit einem der beiden Systeme bestückt; der Marktanteil wuchs auf überwältigende 99,9 Prozent.Namen wie BlackBerry und Microsoft, die früher zumindest eine kleine Rolle im Markt spielten, kamen umgekehrt mitsamt aller anderen kleinen Anbieter nur noch auf 0,1 Prozent (im Vorjahr waren es immerhin noch 0,8 Prozent). In absoluten Zahlen heißt das: Weniger als 1,5 Millionen Smartphones gingen 2017 über die Ladentheke, auf denen weder Android noch iOS lief (2016: 11,3 Millionen Smartphones). Angesichts der Gesamtverkäufe in Höhe von 1,5 Milliarden Geräte (1.500 Millionen) ist dies eine zu vernachlässigende Zahl. Microsoft hatte bereits vor einiger Zeit den Ausstieg aus der Smartphone-Branche für Endverbraucher beschlossen und BlackBerry, einst Smartphone-Pionier, stemmt sich nach wie vor gegen das endgültige Aus, indem es für zwei weitere Jahre Support für das System BlackBerry 10 verspricht.Die Verteilung zwischen Android und iOS hat sich indessen leicht zum Vorteil des Google-Systems verändert: Der Marktanteil stieg von 84,8 auf 85,9 Prozent, während iOS im gleichen Atemzug von 14,4 auf 14,0 Prozent zurückfiel. Anders als im Fall von BlackBerry und Microsoft ist dies aber kein Alarmzeichen für Apple. Die absoluten Verkaufszahlen der iPhones bewegten sich stets auf einem Bruchteilniveau der Gesamtsumme aller Android-Geräte. Ökonomisch relevant ist der Anteil am Gewinn der Branche und da führt Apple mit riesigem Abstand vor allen anderen.Aufgeschlüsselt nach Hardware-Anbietern steht Apple mit den 14,0 Prozent übrigens weiterhin auf Platz 2. Spitzenposition erreicht hier weiterhin Samsung mit leicht verbesserten 20,9 Prozent. Größte Profiteure im Jahresvergleich sind wie immer in der letzten Zeit die aufstrebenden chinesischen Marken: Huawei steigerte sich bereits auf 9,8 Prozent, Oppo auf 7,3 Prozent und Vivo auf 6,5 Prozent. Alle Hersteller dürften unterdessen aufhorchen, denn Gartner zufolge erlebte die Smartphone-Branche im vierten Jahresquartal 2017 zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Negativ-Wachstum: Die Zahl der abgesetzten Geräte im letzten Dreimonatszeitraum fiel von 432 Millionen auf 407 Millionen.Weiterführende Links: