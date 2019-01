Smart Battery Case: Funktioniert auch mit iPhone X – zumindest teilweise

Als Apple Ende 2015 das Smart Battery Case für das iPhone 6 und 6s vorstellte , war der Aufschrei groß: Der "Buckel" auf dem Rücken der Hülle stieß nicht auf besonders viel Gegenliebe in der Community. Trotzdem fand das Smart Battery Case aufgrund der langen Akkulaufzeit und der guten Unterstützung in iOS einige Anhänger. Auch für das iPhone 7 brachte Apple eine entsprechende Hülle im selben Design auf den Markt – für das iPhone X, 8 und 8 Plus erschien eine derartiges Case aber nie.Am Dienstag Abend stellte Apple ein neues Smart Battery Case für das iPhone XS, XS Max und XR vor – zum Preis von 149 Euro. Die neue Hülle unterstützt sogar das drahtlose Aufladen via Qi-Ladegerät. Da für das iPhone X nie eine solches Case auf den Markt kam und sich das Äußere des iPhone XS nur marginal vom X unterscheidet, fragten sich viele Nutzer, ob die Akku-Hülle vom XS auch am X verwendet werden kann.Apple gibt in der Liste der kompatiblen Geräte nur das iPhone XS an – nicht aber das iPhone X. Einige bestellten trotzdem die Hülle und probierten aus, ob diese nicht doch am iPhone X ihren Dienst verrichtet. Das iPhone X erkennt in den meisten Fällen die Hülle korrekt und verwendet die zusätzliche Kapazität – bei manchen Nutzern war aber ein Update auf iOS 12.1.3 vonnöten, welches derzeit als Beta-Version im Entwicklerprogramm oder im öffentlichen Testprogramm heruntergeladen werden kann. Bei wiederum anderen reichte auch ein einfacher Neustart des iPhone X aus, damit dieses den Akku in der Hülle erkennt und verwendet.Die Passform der Hülle ist allerdings nicht optimal: Da die Kameras des iPhone XS im Vergleich zum iPhone X leicht anders ausgerichtet sind, entsteht eine leichte Lücke und die Hülle lässt sich schwer anbringen. Außerdem sind an der Unterseite die Lautsprecher und Mikrofone nicht passgenau abgedeckt, so dass mit schlechterer Audio-Wiedergabe und Sprachqualität zu rechnen ist.