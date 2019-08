Skylum Luminar 4.0 mit AI Sky Replacement Filter für Herbst angekündigt – Teaser-Video erschienen

AI Sky Replacement Beispiel (von der Luminar Website

Eine der wichtigsten Neuerungen der für Herbst 2019 angekündigten Version 4.0 von Luminar, einer Software zur Verwaltung und Entwicklung von Fotos, ist eine Filterfunktion namens AI Sky Replacement. Diese soll in der Lage sein, Motive automatisch aufzupeppen, indem der Himmel im Bild durch attraktivere Varianten ersetzt wird.Normalerweise erfordert der Austausch des Himmels in Fotos – je nach Komplexität des Vordergrunds – einen nicht unerheblichen Aufwand an manueller Bearbeitung. Der mit „künstlicher Intelligenz“ arbeitende Filter in Luminar 4.0 soll diesen Vorgang extrem vereinfachen und so Landschafts- und Architekturmotive deutlich aufwerten. Also stimmungsvolle Wolken und Lichtsituationen statt grauem Himmel oder ausgewaschenem Blau.Die Entwickler haben jetzt ein Teaser-Video veröffentlich, das den Vorgang anhand einiger Beispiele demonstriert. Darin erreicht die Filterfunktion eine erstaunliche Präzision, auch wenn sich im Vordergrund Motive mit vielen kleinen Details wie Bäume befinden. Das AI Sky Replacement Tool erkennt automatisch die Abgrenzungen zwischen Vordergrund und Himmel und berücksichtigt dabei auch den perspektivischen Winkel, sodass ein natürliches Ergebnis entstehen soll. Mit der Funktion Accent AI kann man anschließend auch dem Vordergrund mehr Lebendigkeit einhauchen.Es sieht allerdings danach aus, dass nur eine relativ begrenzte Anzahl an vordefinierten Himmelsmotiven zur Verfügung steht. Dadurch könnten sich nach einer gewissen Zeit Wiederholungseffekte einstellen, welche die Funktion schnell unattraktiv machen. Allerdings sollen Nutzer auch die Möglichkeit erhalten eigene Himmelsmotive zur Bibliothek hinzuzufügen und damit den Katalog zu individualisieren.Der Sprecher im Video weist zwar darauf hin, dass sich die Funktion derzeit noch im Beta-Stadium befindet und die Ausführung in der Release-Version abweichen kann, doch sehr viel wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern.Interessenten können sich hier über Luminar informieren und sich bei Veröffentlichung der Version 4.0 benachrichtigen lassen. Aktuell ist die Version 3.1.3 erschienen