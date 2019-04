Siri soll schlauer und geistreicher werden: Apple sucht Autoren und Redakteure

Schlauer und geistreicher



Nicht immer passt Siris Antwort zur Frage.

Screenshots: MacTechNews

Optimierungsbedarf bei Sport und Wetter

Siri soll mehr "Persönlichkeit" erhalten

Evolutionäre Entwicklung

"Siri, wie viele Spiele hat Mainz 05 in dieser Saison verloren?" Nur allzu oft weiß Apples Sprachassistent auf solche und ähnliche Fragen keine aussagekräftige Antwort. Insbesondere wenn es um Sport, Wetter oder Börsennachrichten geht, schneidet der Dienst im Vergleich zu Amazons Alexa und Googles Assistant nicht gut ab. Das soll sich in naher Zukunft ändern.Apple sucht schon seit einiger Zeit intensiv nach Softwareentwicklern und Autoren, um Siri nicht nur schlauer, sondern auch geistreicher zu machen. Das berichtet der Statistikservice Thinknum, der die Stellenanzeigen des kalifornischen Unternehmens ausgewertet hat. Dabei fällt auf, dass immer wieder bestimmte Themenbereiche genannt werden, in denen Apple offenbar Schwächen erkannt hat.Stark gestiegen ist in den vergangenen Wochen beispielsweise die Zahl der Stellenausschreibungen für Softwareentwickler, die an der Optimierung von Siri in den Sektoren "Sport", "Aktien" und "Wetter" arbeiten sollen. Ziel ist es offenbar, den Sprachassistenten interessanter und nützlicher zu gestalten und die Nutzer dazu zu bringen, ihn häufiger als bisher zu verwenden.Darüber hinaus sucht Apple kreative Autoren und Redakteure, die sich um die "Persönlichkeit" von Siri kümmern sollen. In einer Stellenbeschreibung für einen "International Creative Writer" heißt es dazu, man suche einen Mitarbeiter, der in Zusammenarbeit mit einem ganzen Team Dialoge für Cupertinos Sprachassistenten entwickeln soll. Dadurch soll Siri "geistreicher" werden und ein "Bewusstsein" für kulturelle Besonderheiten entwickeln - und zwar in möglichst vielen Sprachen.Wann sich diese Bemühungen auf Siri auswirken werden, bleibt abzuwarten. Betrachtet man die Entwicklung aller Sprachassistenten in den vergangenen Jahren, steht allerdings zu erwarten, dass auch bei Apples Dienst eine evolutionäre Entwicklung zu erwarten ist. Eine Revolution, die Siri mit einem Schlag an die Spitze des Feldes katapultiert, erscheint hingegen eher unwahrscheinlich.