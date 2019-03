Siri-Diskussionen im Internet – neuer Apple-Manager soll diese analysieren

Viel lesen... und verstehen

Mitwirkung im Marketing

Im englischen Sprachraum machte Siri in den vergangenen beiden Jahren deutliche Fortschritte und wirkt nicht mehr ganz so begriffsstutzig wie früher. Hierzulande attestieren Nutzer zwar ebenfalls Verbesserungen, allerdings ist Siri weiterhin meist auf simple Sprachbefehle beschränkt, deren Syntax man sich zudem noch genau einprägen sollte. Damit erreicht der Sprachassistent weiterhin nicht das, womit er vor mehr als acht Jahren antrat – nämlich keine exakten Eingaben vom Nutzer zu benötigen, sondern den Inhalt zu verstehen. Die oft verblüffend unsinnigen Reaktionen Siris führen immer wieder zu Diskussionen und Beiträgen in Sozialen Netzwerken. Genau an dieser Stelle will Apple einer neuen Ausschreibung zufolge nun wohl ansetzen.Auf Apples hauseigener Stellenbörse sucht das Unternehmen nach einem "Engineering Program Manager" für das Siri-Team. Dieser hat vor allem zwei Aufgaben. Zum einen gilt es, genaues Verständnis zu entwickeln, in welchen Bereichen Siri besonderen Einfluss auf das Nutzungsverhalten hat. Apple schildert, das hierzu die genaue Beobachtung der Sozialen Medien sowie anderer Online-Plattformen erforderlich ist. Auf Grundlage dieses Stimmungsbildes gilt es dann, Vorschläge zur Weiterentwicklung des Dienstes anzubringen. Wer sich daher über unsinnige Siri-Antworten oder Begriffsstutzigkeit des Sprachassistenten auslässt, hat daher wohl in Zukunft eine Chance, direkt von Apple gehört zu werden.Als zweite Aufgabe beschreibt Apple, dass besagter Manager an Marketingkampagnen mitwirken soll und die Zielgenauigkeit verschiedener Werbemaßnahmen sicherzustellen hat. Dies betreffe auch Presse-Events, Produktankündigungen oder schnelle Reaktion auf Sensationsmeldungen. Als Voraussetzungen nennt Apple einen Bachelor oder Master in benachbarten Themenfeldern – wer den Schwerpunkt auf Kommunikationswissenschaft legte, kann dies als Bonusqualifikation anbringen.