"Schweizer Taschenmesser" der Backup-Tools: iMazing exportiert jetzt auch WhatsApp-Chats

Zeitgesteuerte Sicherungen



iMazing kann jetzt auch mit WhatsApp-Chats umgehen.

Screenshot: DigiDNA

iMazing kann jetzt auch mit WhatsApp-Chats umgehen.Screenshot: DigiDNA

WhatsApp-Chats ausdrucken und exportieren

Konversationen auf anderes iPhone transferieren

Kostenlose Testversion verfügbar

Mit iMazing bietet der Schweizer Softwarehersteller DigiDNA seit geraumer Zeit ein Backup-Tool für iPhones und iPads an, das eine ernstzunehmende Alternative zu iTunes ist. Das neueste Update der App für macOS und Windows, die mittlerweile von mehr als zehn Millionen Nutzern weltweit eingesetzt wird, verleiht der Software die Fähigkeit, WhatsApp-Chats anzuzeigen, auszudrucken und zu exportieren.iMazing ist, glaubt man dem Hersteller, eine Art "Schweizer Messer" unter den Backup-Tools für iOS-Geräte. Die Software bietet unter anderem die Möglichkeit, zeitgesteuerte Sicherungen der Inhalte von iPhone und iPad zu erstellen und diese auf demselben oder einem anderes Device wiederherzustellen. Außerdem kann die App schon seit längerem SMS- und MMS-Nachrichten sowie iMessage-Chats nicht nur anzeigen, sondern auch sichern, exportieren und ausdrucken. Diese Funktionen erweitert die aktuelle Version, die soeben erschienen ist, nun auf WhatsApp-Unterhaltungen.Die App stellt WhatsApp-Chats so dar, wie sie auch auf dem iPhone angezeigt werden. Die Konversationen lassen sich durchsuchen, zudem können einzelne Verläufe ausgedruckt werden. Besonders hebt der Hersteller die Möglichkeit hervor, die Nachrichten ins PDF-Format zu exportieren. Dabei werden nicht nur die Texte selbst, sondern beispielsweise auch Emojis und Fotos berücksichtigt. Das Ergebnis ist eine auf nahezu jedem Endgerät darstellbare Datei.Darüber hinaus unterstützt iMazing in den Versionen 2.9 (macOS) und 2.8 (Windows) den Export von WhatsApp-Chatverläufen in kommaseparierte Dateien (CSV) und reine Textfiles. Außerdem können die Konversationen gesichert und auf ein anderes iPhone übertragen werden. Letzteres funktioniert auch mit einem iOS-Gerät, das bereits eingerichtet wurde.DigiDNA bietet auf seinen Internetseiten eine kostenlose, aber funktionsmäßig eingeschränkte Testversion von iMazing zum Download an. Die Vollversion kostet als Einzelplatzlizenz 39,99 Euro; die Lizenz für zwei Computer gibt es aktuell für 44,99 Euro (statt regulär 79,98 Euro), für die Familienlizenz, die auf fünf Computern eingesetzt werden darf, werden derzeit 59,99 Euro (regulär 199,95 Euro) fällig.