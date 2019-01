Schneller laden: Belkin kündigt Kabel von USB-C auf Lightning an

Bisher nur von Apple erhältlich

25 bis 35 Dollar pro Kabel

Schnellladegerät und Powerbank

Wer für sein iPhone XS oder XR ein zertifiziertes Kabel von USB-C auf Lightning benötigte, musste bislang zwingend zu Apples hauseigenem Angebot greifen - Dritthersteller waren außen vor. Das ändert sich jetzt: Belkin hat vor wenigen Tagen von Cupertino abgesegnete Kabel angekündigt.Die aktuellen iPhones sind zwar allesamt schnellladefähig, allerdings finden sich im Lieferumfang weder entsprechende Ladegeräte noch -kabel. Entsprechendes Zubehör gab es bislang ausschließlich von Apple zu den bekannt hohen Preisen. Die jetzt von Belkin angekündigten Kabel werden zwar nicht preiswerter sein als die Originale von Apple, die jetzt erfolgte erste MFI-Zertifizierung eines Drittherstellers lässt aber vermuten, dass in naher Zukunft weitere Anbieter nachziehen und entsprechendes Zubehör liefern könnten, das dann günstiger sein dürfte.Belkins USB-C-auf-Lightning-Kabel werden in den Vereinigten Staaten ab Frühjahr in drei verschiedenen Längen von 1,2 Metern, 1,8 Metern und 3 Metern erhältlich sein. Die Preise reichen von knapp 25 US-Dollar bis knapp 35 US-Dollar. Wann es die Kabel in Deutschland geben wird und was sie hierzulande kosten werden, ist zurzeit noch nicht bekannt.Gleichzeitig mit den drei neuen Kabeln stellte Belkin auch ein Schnellladegerät mit USB-C-Anschluss und einer Leistung von bis zu 27 Watt vor. Eine USB-C-Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh und einer Ladeleistung von maximal 30 Watt kommt ebenfalls neu ins Sortiment.