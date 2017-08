Samsung und Intel steigern SSD-Kapazität massiv

Auf dem Gebiet der Flash-Speicher gibt es gleich zwei interessante Weiterentwicklungen, die auf dem Flash Memory Summit einen Ausblick auf die Zukunft des schnellen Festspeichers geben. So hat Samsung einen neuen MLC-Chip (Multi Level Cell) vorgestellt, der durch vier Zustände je Speicherzellen sowie 64 Ebenen insgesamt 1 Terabit Kapazität aufweist. In einem Chip-Package kombiniert und in das 2,5"-Format gepresst, lassen sich so 128 TB SSDs realisieren.Sofern Samsung das neue Ruler-SSD-System von Intel aufgreift, sind mit dem neuen Samsung-Chips im professionellen Einsatz theoretisch sogar Speicherkapazitäten von einem Petabyte (1.000 TB bzw. 1.000.000 GB) möglich - mit einer einzigen (länglichen) SSD. Intel stapelt bei der Ankündigung des Ruler-SSD-Systems allerdings noch nicht ganz so hoch. Zusammen mit dem hauseigenen 3D-NAND-Speicher verspricht Intel bei 1U-Servern unter Kombination vieler Ruler-SSDs die Kapazität von einem Petabyte.Details zu Intels neuen Ruler-SSDs sind rar gesät, denn Intel selbst will in der Pressemitteilung kaum etwas preisgeben . Als Anschluss wird vermutlich PCI-Express zum Einsatz kommen, wie es heute üblich ist, um eine möglichst hohe Bandbreite und Geschwindigkeit bereitstellen zu können. Fotos gibt es ebenfalls nicht, doch ein Bild aus einer Präsentationsfolie befindet sich im Umlauf.