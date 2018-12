Samsung bringt Galaxy A8 ohne Kopfhöreranschluss – trotz jahrelanger Häme

Das A8S ist in Korea erschienen, wann es in Europa erhältlich ist, weiß niemand

Kamera im Dispay untergebracht

Kein Kopfhörer-Anschluss



Das Mittelklasse-Modell löst voraussichtlich das Galaxy A8 ab, das zur Zeit zwischen 280 und 500 Euro kostet.

Der Trend geht zum Wegfall

Samsung hat ein neues Smartphone, das A8S gestern vorgestellt. Es besitzt keine 3,5mm-Klinkenbuchse mehr, um etwa einen Kopfhörer anzuschließen. Noch vor kurzem hatte sich der koreanische Hersteller noch darüber lustig gemacht, dass Apples Top-Telefone über keinen entsprechenden Anschluss mehr verfügen. Recht elegant hat Samsung allerdings die Notch, also die Aussparung am oberen Displayrand, verbannt.Samsung hat mit dem A8S eines der ersten Modelle auf dem Markt, welches die Frontkamera direkt im Display integriert hat. Es sieht so aus, als ob im Display ein Loch gelassen wurde, um die 24 Megapixel-Kamera dort zu platzieren. Das "Infinity-O"-Display des Mittelklasse-Modells besitzt eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixel bei einer Größe von 6,4 Zoll und hat einen sehr schmalen Rand zum Gehäuse – ohne eine Aussparung für die Frontkamera lassen zu müssen. Auf der Rückseite verbaut Samsung eine Dreifachkamera von voraussichtlich eher mäßiger Qualität. Der Speicher fasst 128 GB, der Arbeitsspeicher beträgt sechs oder wahlweise acht GB.Neu ist ebenfalls, dass Samsung auf den klassischen Kopfhöreranschluss verzichtet. Noch zur Vorstellung des letzten Top-Modells Galaxy S9 veröffentlichte Samsung einen extra Werbespot zum Thema. In "Ingenius: Dongle" geht ein Kunde in einen Apple Store und fragt einen Angestellten nach der Nutzung eines kabelgebundenen Kopfhörers mit einem iPhone X. Er erhält die Antwort, das gehe mithilfe eines Dongles. Als er fragt, ob er auch zugleich aufladen könne, erhält er den Hinweis auf einen weiteren Adapter. "Also einen Doppel-Dongle", sagt der Kunde und bemerkt, das höre sich versaut an. So endet der Clip. Um das A8S mit einem herkömmlichen Kopfhörer zu verwenden, benötigt man einen USB-C-zu-3,5mm-Adapter.Auch Google machte sich erst lustig über den Wegfall der Kopfhörerbuchse beim iPhone 7 und ließ den Anschluss beim Pixel 2 ein Jahr später schließlich auch weg. Aus samsungnahen Kreisen ist zu hören , das kommende Flaggschiff Galaxy S10 werde noch einen Klinkenanschluss besitzen, jedoch überlege man, ihn bei den Modelle Note 10 und S11 nicht mehr zu verbauen.