Samsung Galaxy Book S: MacBook-Air-Konkurrent mit 23 Stunden Akkulaufzeit angekündigt

Es hat große Ähnlichkeit mit Apples MacBook Air, ist aber ein Windows-Notebook: das Samsung Galaxy Book S wandelt – zumindest laut den Produktangaben des Herstellers – technisch auf neuen Pfaden.Zwei Dinge stechen aus der Beschreibung des Galaxy Book S besonders hervor. Erstens, dass die Akkulaufzeit bis zu 23 Stunden (bei Video-Wiedergabe) betragen soll. Das Book S könnte man damit, wenn es sich als ein in der Praxis erreichbarer Wert erweist, als erstes Notebook bezeichnen, das tatsächlich (so gut wie) einen ganzen Tag lang durchhält. Und geht es nur um Arbeitszeit, sollte das flache Samsung-Notebook sogar zwei oder mehr Tage ohne nachzutanken durchhalten.Die zweite Besonderheit – und auch der Grund für die lange Akkuausdauer – betrifft den Prozessor. Es handelt sich um einen ARM-basierten Snapdragon 8cx Chip von Qualcomm statt einer Intel oder AMD CPU. In der Apple-Welt wird ja schon eine ganze Weile diskutiert, ob sich der Mac-Hersteller nicht bald von Intel als Prozessor-Lieferanten trennen und auf die eigene, ebenfalls ARM-basierte A-Serie Prozessoren für seine Desktop- und Mobilcomputer umsteigen könnte.Im Book S soll die Performance des Snapdragon laut ersten Hands-On-Tests sehr ordentlich sein, wenn auch nicht auf dem Niveau von High-End Notebooks. Genauere Werte werden erst Benchmarktests von Seriengeräten liefern, doch für die angepeilte Zielgruppe dürfte die Performance wohl in den allermeisten Fällen ausreichen.Ebenfalls erwähnenswert ist die Ausstattung mit „Gigabit LTE“ für mobile, drahtlose Kommunikation, sowie das 13,3-Zoll Full-HD-Display mit schmalem Rahmen, 8GB RAM, 256GB oder 512GB Massenspeicher, SIM-Slot für LTE und ein microSD Kartenslot. Das Gewicht liegt unter einem Kilogramm (0,96 kg). Mit einer Höhe von 11,8 mm ist das Galaxy Book S sogar flacher, als Apples MacBook Air. Der Preis soll, wenn es im September oder Oktober in den Handel kommt, bei 1.099 Euro liegen.Fünf Jahre nachdem sich Samsung eigentlich aus dem Notebookgeschäft zurückgezogen hatte, ist das Book S ein ansehnliches Comeback und vielleicht ein erster Vorbote für Ultra-Portables mit ARM-Prozessor und deutlich verbesserter Akkuausdauer.