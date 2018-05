Kurzmeldungen: Neue Tastatur-Sammelklage, Zufriedenheit mit iPhone-Baureihen

Weitere Sammelklage wegen MacBook-Tastaturen

Kundenzufriedenheit: iPhone 7 Plus führt

"Apple verkauft wissentlich ein defektes Produkt", so lautet der Vorwurf einer weiteren Sammelklage , die sich mit den Tastaturen des MacBook Pro (2016) sowie teilweise auch des MacBook Pro (2017) beschäftigt. Wie schon mehrfach berichtet kommt es bei den Baureihen zu überdurchschnittlich hohen Ausfallraten (siehe ), da die Tastaturmechanik ("Butterfly") sehr empfindlich ist. Wer außerhalb des Garantiezeitraums eine Reparatur vornehmen lässt, muss tief in die Tasche greifen, denn diese kostet mehrere hundert Euro. Bislang reagierte Apple noch nicht – auch wenn es angesichts der negativen Berichterstattung recht wahrscheinlich ist, dass in absehbarer Zeit ein Austausch- bzw. Reparaturprogramm ins Leben gerufen wird, stehen Kunden momentan noch im Regen. Apples Support-Artikel , wie die Tastatur zu pflegen ist, stellt den Klägern zufolge nur eine äußert unzureichende Maßnahme dar.Der ACSI Telecommunications Report 2018 fasst die Zufriedenheitswerte der Kunden mit allen gängigen Smartphones der letzten Jahre zusammen. Auf dem ersten Platz liegt das iPhone 7 Plus mit 85 Prozent, gefolgt gefolgt vom Samsung Galaxy 8+ mit 84 Prozent. Das iPhone 8 schafft ebenso wie das iPhone 8 Plus auf einen Index von 83 Prozent, erst 11 Plätze weiter unten taucht das iPhone X auf (80 Prozent). Auf den ersten zehn Plätzen befinden sich vier iPhones und fünf Samsung-Geräte – als einziger sonstiger Hersteller kommt LG in den vorderen Bereich. Das LG G4 liegt mit 82 Prozent auf dem sechsten Rang.Seit vielen Jahren kommt Apple in fast allen Umfragen und Untersuchungen dieser Art auf das Siegertreppchen und erreicht einen der ersten Plätze. Bemerkenswert ist diesmal, wie verhältnismäßig weit abgeschlagen das aktuelle Top-Modell hinter dem Spitzenfeld landet. Der Studie zufolge liegt dies an der Preisgestaltung. Viele Kunden kamen laut ACSI zur Überzeugung, das Preis-/Leistungs-Verhältnis stimme angesichts der gebotenen Funktionen nicht. Der Mehrwert gegenüber Apples sonstiger Angebote rechtfertige nicht den hohen Aufpreis.