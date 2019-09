Safari 13.0.1 erschienen: Fehler bei Google-Anmeldung behoben, Unterstützung für USB-Security-Keys

Safari ruft Google-Seite nicht auf



Mit Safari 13.0 ist keine Kontoeinrichtung bei Google möglich.

Mit Safari 13.0 ist keine Kontoeinrichtung bei Google möglich.

Problem ist in Version 13.0.1 behoben



Mit Safari 13.0.1 funktioniert es wieder. Mit Safari 13.0.1 funktioniert es wieder.

Das Anlegen eines Internet-Accounts in macOS ist eigentlich eine einfache Sache und in der entsprechenden Rubrik der Systemeinstellungen schnell erledigt. Inhaber eines Google-Kontos allerdings sahen sich nach der Installation von Safari 13.0 plötzlich ausgesperrt: Durch einen Bug in Apples Browser konnten sie ihren Account nicht mehr hinzufügen. Apple hat schnell reagiert und den Fehler in Safari 13.0.1 behoben.Das Problem bestand in der Art und Weise, wie man einen Google-Account in macOS anlegt. Hierzu wird aus den Systemeinstellungen heraus in Safari eine spezielle Webseite des Suchmaschinen-Giganten aufgerufen, welche dann für die Einrichtung des Kontos sorgt. Safari 13.0 verweigerte jedoch in diesem Fall die Zusammenarbeit, die Google-Seite wurde nicht angezeigt, so dass schlicht und ergreifend nichts passierte. Einen entsprechenden Bericht im Gmail-Forum konnten wir durch einen eigenen Test mit Safari 13.0 nachvollziehen, auch uns blieb die Einrichtung eines Gmail-Kontos verwehrt.Die soeben erschienene Aktualisierung auf Safari 13.0.1 behebt das Problem. Mit der neuen Version des Browsers klappt die Einrichtung eines Google-Kontos auf macOS nun wieder reibungslos. Wie unsere Tests ergeben haben, ist nach dem Einspielen des Updates allerdings ein Neustart von macOS erforderlich, damit das Anlegen des Accounts gelingt. Im Changelog von Safari 13.0.1 weist Apple ausdrücklich auf die Fehlerbehebung hin. Darüber hinaus hat das Unternehmen nach eigenen Angaben einige weitere Probleme im Browser beseitigt sowie Datenschutz und Sicherheit verbessert, zudem wurde die Startseite neu gestaltet. Wichtigste Neuerung dürfte die Unterstützung von USB-Security-Keys auf Webseiten sein, welche dieses Verfahren anbieten. Außerdem weist Safari jetzt darauf hin, wenn beim Einloggen auf einer Webseite ein schwaches Passwort zum Einsatz kommt, und gibt Tipps, wie man dieses sicherer gestalten kann.