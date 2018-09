Safari 12 für Mac und Siri-Shortcuts für iOS 12 freigegeben

Siri-Shortcuts für iOS 12

iOS 12 enthält eine neue Version von Safari – allerdings veröffentlichte Apple Safari 12 nicht nur für iOS, sondern auch für den Mac. Wer die jeweils letzten Systemversionen von macOS 10.12 Sierra und macOS 10.13 High Sierra verwendet, findet das Update ab sofort in der Software-Aktualisierung vor. Ist auf dem Mac hingegen beispielsweise noch macOS 10.13.5 anstatt 10.13.6 installiert, so muss zunächst ein weitere macOS-Update ausgeführt werden. Mit Safari 12 verschärft Apple das Vorgehen gegen ungewolltes Nutzer-Tracking, indem beispielsweise die Funktionalität von Tracking-Buttons eingeschränkt ist: Das Vorhandensein eines Twitter- oder Facebook-Buttons auf einer Webseite bedeutet nicht mehr, direkt auch Daten für die jeweiligen Tracker bereitzustellen.Safari 12 bringt zudem Apples verbesserte Funktion zur Erzeugung starker, einzigartiger Passwörter mit, die dann automatisch auch synchronisiert werden können. Auf Webseiten passt sich der Algorithmus den jeweiligen Passwortregeln an ("passwordrules"-Attribut), auch Nutzernamen werden bei der Registrierung auf Wunsch vorgeschlagen. Auch die Rückkehr der Favicons ist eine der Önderungen – zur einfacheren Orientierung bei mehreren geöffneten Tabs sind auf Wunsch wieder die kleinen Website-Icons zu sehen.(Store: Um Arbeitsabläufe zu definieren und Siri diese auf ein Stimmkommando hin abarbeiten zu lassen, stellt Apple eine kostenlose neue Apps namens Shortcuts bereit. Diese ist nicht automatisch Bestandteil von iOS 12, sondern ein eigener Download über den App Store. Vorausgesetzt wird iOS 12, sowohl iPhone als auch iPad könnten damit umgehen.Apple beschränkt sich bei den Sprachbefehlen nicht nur auf eigene Dienste, auch Drittanbieter-Apps lassen sich einbinden. Die Siri-Shortcuts, zu Deutsch "Kurzbefehle", ermöglichen allerdings nur eine feste Abfolge von Schritten. Komplexere Wenn-/Dann-Beziehungen lassen sich nicht erstellen, simplere Instruktionen wie ortsgebundene Abläufe "Wenn ich zu Hause bin, dann..." sind aber möglich. Sicherlich richten sich die Kurzbefehle eher an Nutzer mit fortgeschrittenerem Wissen – diese können darüber aber Funktionen abbilden, die Siri von Haus aus nicht mitbringt.