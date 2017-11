SSDs in der Cyber-Monday-Woche: Vergünstigte Tempomacher für den Mac

Crucial

SanDisk

Welche Macs?

Weitere Hardware

Es gibt wohl kaum eine Kur für in die Jahre gekommene Desktop-Macs mit klassischer Festplatte (HDD), die sich so spürbar positiv auswirkt wie ein Wechsel zu einer SSD. Der Flash-Speicher operiert um ein Vielfaches schneller und haucht langsamen Kisten wieder Geschwindigkeit und bessere Nutzbarkeit ein. Anlässlich der laufenden Cyber-Monday-Woche hat Amazon im Moment mehrere Flash-Speicherplatten im 2,5''-Format im Angebot.Dazu gehört etwa die Crucial MX300, allerdings nur in den drei Speichergrößen 275 GB (80,50 Euro ), 525 GB (131,00 Euro ) und 1 TB (237,50 Euro ). Letztere ist somit sogar günstiger als die 750-GB-Variante. Diese hatte MacTechNews vor ziemlich genau einem Jahr einem ausführlichen Review unterzogen (siehe ). Die MX300-Serie nutzt die TLC-NAND-Technologie mit 3 Bits pro Zelle unter Vorschaltung eines SLC-Cache. Solange dieser nicht vollgelaufen ist, erreicht die Platte hohe Schreibgeschwindigkeiten bis zu 530 MB/s bei hoher Speicherkapazität.Auch das Konkurrenzprodukt Ultra 3D von SanDisk setzt auf TLC und verspricht ähnliche Geschwindigkeiten. Die 250-GB-Variante ist aktuell für 85 Euro zu haben ( ), während für 500 GB 140 Euro aufgerufen werden ( ). Sowohl die Crucial- als auch die SanDisk-Platten haben auf Amazon vorzügliche Nutzerbewertungen mit durchschnittlich 4,5 bis 5 von möglichen 5 Sternen.Die Platten im 2,5''-Format passen in ältere iMacs, Mac Pro oder Mac mini. MacBook Pro setzen seit dem Einbau von Retina-Displays auf spezielle Riegel, sodass hier nur ganz alte Modelle kompatibel sind. Eine vollständige Übersicht haben wir in diesem Artikel zusammengestellt: Die Cyber-Monday-Woche umfasst neben den SSDs natürlich auch wieder eine ganze Reihe von anderer Hardware, welche für Mac-, iPhone- oder iPad-Besitzer relevant sein kann. Eine Übersicht über die Adapter, Schutzhüllen, Tragetaschen, Speicherkarten, Bildschirme Dockingstation, Powerbanks, Laufwerke, Kopfhörer, Lautsprecher, Mäuse und Tastaturen finden Sie bei den laufenden Blitzangeboten auf Amazon: