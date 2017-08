SSD-Gehäuse für Nostalgiker: Mac Pro "Käsereibe" im Miniformat

Bislang waren die Thunderbolt-SSDs von Akitio nur zu Windows-PCs kompatibel. Das neue Thunder3 Quad X unterstützt dagegen auch Macs. Offenbar hat sich der Hersteller gedacht, dass dies auch im Design ersichtlich werden sollte, weswegen statt des bisherigen schwarzen Einheitsdesign eine deutliche Anlehnung an das klassische Mac-Pro-Design mit "Käsereibe"-Lüftung genommen wurde.Obwohl vier Schächte für 2,5"-SSDs und 3,5"-Festplatten vorhanden sind, beherrscht das Gehäuse keinen RAID, sodass die Speicher nach dem Anschluss über Thunderbolt als ganz normale Einzelspeicher erscheinen. Immerhin kann man aber über das Festplattendienstprogramm von macOS die verbauten Speicher als Software-RAID 0 (verteilt) oder 1 (gespiegelt) und JBOD (übergreifend) betreiben.Weiterhin verfügt das Akitio Thunder3 Quad X nicht nur über zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse im USB-C-Format, sondern zusätzlich über einen regulären DisplayPort-Anschluss zur parallelen Bildausgabe an ein externes Display. Das passende DisplayPort-Kabel muss aber separat gekauft werden, denn im Lieferumfang befindet sich nur ein USB-C-Kabel.Beim Betriebssystem ist das Akitio Thunder3 Quad X mit alle Macs ab macOS 10.12.4 Sierra lauffähig - ein Thunderbolt-3-Anschluss vorausgesetzt. Ob mittels Adapter auch die Kompatibilität zu älteren Mac-Modellen gewahrt bleibt, lässt die Herstellerseite offen. Der Vertrieb ist in Deutschland noch nicht angelaufen und daher auch noch kein Preis bekannt. Der Vorläufer für Windows-PCs schlägt bei Cyberport mit aktuell 479 Euro zu Buche.