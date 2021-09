Risse und Brüche: Apples Solo Loop zieht Ärger einiger Nutzer auf sich

Apple lehnt in manchen Fällen Umtausch ab

Quelle: MacGr3gg0r via Reddit

Solo Loop bricht bei manchen Kunden entzwei

Quelle: marchwill via Instagram

Als Apple vor einem Jahr zwei neue Modelle der Apple Watch vorstellte, präsentierte das Unternehmen auch neue Armbänder, von denen Besitzer älterer Baureihen ebenfalls profitieren: Das aus Flüssigsilikon hergestellte „Solo Loop“ überzeugt durch einen besonders hohen Tragekomfort, da auf eine Schnalle verzichtet wird. Während die Armbänder kurz nach der Veröffentlichung manche Kunden vor das Problem stellte, die richtige Größe zu ermitteln (siehe hier ), zeigen sich nun Mängel an dem Zubehör, welche über die üblichen Verschleißerscheinungen deutlich hinauszugehen scheinen.Aktuell häufen sich in einschlägigen Foren bei Apple , auf Reddit und weiteren Plattformen Beschwerden zum Solo Loop. Obwohl die Armbänder keiner außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt gewesen seien, würden diese nach einigen Monaten im täglichen Gebrauch erste Risse zeigen. Den Aussagen von Betroffenen zufolge träten diese Risse an verschiedenen Stellen auf – was Apples Kundenservice unterschiedlich bewerte: So berichten viele Käufer des Solo Loop, dass Macken in der Nähe der Befestigungsmanschetten von der Garantie abgedeckt seien. Befinden sich diese aber in der Mitte des Armbandes, so verweigere Apple oftmals einen Austausch.Andere Kunden staunten nicht schlecht, als ihr Armband nach den ersten Rissen schließlich auseinanderbrach: So berichtet der YouTuber March Will, dass sein Solo Loop nach der Abnahme vom Handgelenk in zwei Teile zerfiel. March habe das Band seit fast einem Jahr, es nie unter der Dusche verwendet und lediglich hin und wieder auch beim Schlafen getragen:Das geflochtene Solo Loop steht bei manchen Nutzern übrigens ebenfalls in der Kritik: Die Elastizität habe deutlich nachgelassen, sodass es nicht mehr angenehm am Handgelenk anliege. Das Solo Loop kann direkt bei Apple für 49 Euro bestellt werden. Insgesamt 13 unterschiedliche Farben stehen in jeweils neun Größen zur Verfügung.