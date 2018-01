Recht auf Bildung: Apple unterstützt den Malala Fund

Apple stellt Technologien, Lehrpläne und Fachwissen bereit

Apple wird fortan den Malala Fund der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai unterstützen, der sich international für das Recht jedes Mädchens auf kostenlose, sichere und qualitativ hochwertige Bildung einsetzt. Im Zuge dessen wird Tim Cook Mitglied des Malala Fund Leadership Council.Das Unternehmen bringt sich mit Technologien, Lehrplänen und Forschungsbeiträgen beim Fonds ein. Die Maßnahmen sollen laut Pressemitteilung dabei helfen, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die Mädchen auf der ganzen Welt eine gute, 12-jährige Schulausbildung ermöglichen.„Durch seine Innovationen und Philanthropie hat Apple dazu beigetragen, Menschen auf der ganzen Welt zu stärken und bei der Ausbildung zu helfen. Ich bin dankbar, dass Apple die Bedeutung der Unterstützung von Mädchen zu schätzen weiß und sich dem Malala Fund anschließt, um sicherzustellen, dass alle Mädchen angstfrei lernen können“, so Malala Yousafzai.Tim Cook zeigt sich beeindruckt vom Kampf Yousafzais um mehr Mädchen- und Frauenrechte: „Malala ist eine mutige Verfechterin der Gleichberechtigung. Sie ist eine der inspirierendsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Wir glauben, dass Bildung eine starke ausgleichende Kraft darstellt und wir teilen das Engagement des Malala Funds, jedem Mädchen die Möglichkeit zu geben, zur Schule zu gehen.“Der Malala Fund arbeitet seit 2013 weltweit mit anderen Organisationen, der Privatwirtschaft und Regierungen zusammen. Das Gulmakai-Netzwerk des Fonds beteiligt sich aktuell an Bildungsprogrammen in Afghanistan, Pakistan, dem Libanon, der Türkei und Nigeria.