Ratgeber: Problemlöser und Klangverbesserer von iFi-Audio – Manchmal machen kleine Dinge einen großen Unterschied

Fangen wir mit den Groundhog-Adaptern an:

GH1: Kaltgerätebuchse auf Cinch, männlich

GH2: USB auf Cinch, weiblich

GH3: Kabelschuh auf Cinch, weiblich

GH4: 3,5mm Klinke auf Cinch L&R, weiblich

iFi-Audio, vielen bekannt durch seine preiswerten und überzeugenden DACs und Kopfhörerverstärker (z.B. nano iDSD LE Test )), kümmert sich auch um viele andere Belange der Musikwiedergabe. Insbesondere für einige gängige Problemfälle bietet iFi-Audio Tools zur Abhilfe an. Drei davon möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen:Ein Set mit vier verschiedenen passiven Adaptern, mit denen eine Masseverbindung zu Geräten ohne Erdungspin am Netzstecker hergestellt werden kann.Ein USB-3.0-Zwischenstecker, welcher die Stromverbindung einer USB-Verbindung auftrennt und ggf. durch eine eigene Stromverbindung ersetzt (u.a. zur Eliminierung von Brummschleifen).Ein Zwischenstecker für Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenanschluss, der den Wiedergabepegel herabsetzt, um damit zwei spezielle Probleme anzugehen (mehr dazu später).Jedes dieser Zubehöre dient dazu, ganz spezifische Unzulänglichkeiten in einer Wiedergabezu lösen, die mal mehr, mal weniger starke Auswirkungen auf den Klang haben. Sollten Sie von keinem der im folgenden beschriebenen Probleme betroffen sein, benötigen Sie diese Helferlein auch nicht. Und selbst wenn Sie betroffen sind, bedeuten diese Zubehöre nicht zwangsläufig die Lösung. Es liegt in der komplexen Natur der Sache, dass die hier beschriebenen Adapter nur in bestimmten Fällen Besserung verschaffen können, die vorher genau recherchiert werden müssen. Ursachenfindung lautet das Zauberwort! Wenn das getan ist, dann sind die Adapter quasi Gold wert. Ich betone das nur deshalb, um von vornherein den Verdacht auszuschließen, dass es sich hier um ominöse Voodoo-Gadgets handelt.Häufig entstehen bei der Musikwiedergabe über die heimische HiFi-Anlage (und teilweise auch bei TV bzw. Video) durch mangelhafte Abschirmungen bzw. fehlende Masseverbindung Brummgeräusche, Zirpen oder andere Einstreuungsartefakte. Dies kann verschiedene Ursachen haben: Entweder das System enthält mindestens eine mit Netzstrom betriebene oder per Ladeadapter angeschlossene Komponente, die keinen Massepin hat (z.B. MacBook), oder durch mindestens zwei mit Netzstrom betriebene Komponenten mit Massepin, die an unterschiedlichen Erdungspunkten angeschlossen sind – z.B. Gerät A an einer Netzleiste und Gerät B an einer anderen Netzleiste/Wandsteckdose.Die Auswirkungen können unterschiedlich stark zu Tage treten. Manchmal merkt man es gar nicht (jedenfalls nicht unmittelbar) und in anderen Fällen ist ein deutlicher Brumm zu hören. Oder das Brummen verstärkt sich, wenn man das Gehäuse eines der Geräte anfasst. So mancher MacBook-User kennt das Phänomen vielleicht auch dadurch, dass es leicht in den Fingern kribbelt, wenn man das Notebook berührt, solange das Ladegerät angeschlossen ist. In so einem Fall können nachgeschaltete Geräte klangliche Einbußen in unterschiedlich starker Ausprägung bis hin zu deutlich hörbarem Brumm aufweisen. Zur Behebung der Ursache bietet das Groundhog-Set vier unterschiedliche Masse-Adapter:Was man mit Groundhog nicht beseitigen kann, sind veritable Brummschleifen. Denn Groundhog isoliert nicht von Massepunkten, sondern fügt einen hinzu. Also sollte man unbedingt vor dem Kauf herausfinden, ob das Problem eine durch multiple Erdungspunkte verursachte Brummschleife ist, oder einstreuungsbedingt wegen unzureichender oder fehlender Masse. Wenn man sich nicht sicher ist, hilft iFi-Audio gerne auch über ein Support-Ticket bei der Ursachenfindung. Allerdings nur auf englisch.Jedes System ist anders, weshalb es etwas Forschergeist erfordern kann, um den besten Punkt zur Masseverbindung mittels eines oder mehrerer der Adapter zu finden. (iFi-Audio bietet zur Ursachenfindung diese Hilfestellung in Form eines Flussdiagramms an [PDF, englisch]). Das Groundhog-Set ist ganz bewusst mit den oben genannten vier Verbindern zusammengestellt, denn die Adapter lassen sich auch in Kombination miteinander verwenden, was die Lösungsmöglichkeiten enorm erweitert.