RapidWeaver 8: Webdesign-Klassiker in neuem Gewand

Klassiker immer Up to Date

In vielen Kurz-Videos, wie diesem zur neuen Oberfläche, zeigt Realmac die neuen Funktionen. Quelle: Realmac

Device-Simulator zeigt Seiten im jeweiligen Format an

Ressource-Manager überarbeitet, Unsplash integriert

Tuning unter der Motorhaube

Die Webdesign-Software RapidWeaver 8 ist heute herausgekommen. Das englische Studio Realmac hat seinem Zugpferd neben einigen neuen Schlüsselfunktionen wie dem Geräte-Simulator auch eine überarbeitete Bedienoberfläche spendiert. Noch liegt der Preis für das komplett überarbeitete Paket bei 79 US-Dollar (69,33 Euro). Besitzer der Vorversion zahlen 69 Dollar (rund 60 Euro).Vor rund 14 Jahren hat RapidWeaver das Licht der Welt erblickt. 2002 begann Realmac mit der Arbeit an dem WYSIWYG-Editor für Webseiten und brachte ihn im Sommer 2004 auf den Markt. Seitdem entwickelte man das Programm kontinuierlich weiter. Mit Version 8 spendierte das Studio in Brighton, England ihm nicht nur ein neues User-Interface, RapidWeaver 8 merkt sich auch genau wie das Projekt aussah, als es zuletzt geschlossen wurde – und präsentiert beim nächsten Öffnen exakt dieselbe UI-Konfiguration. Dieser Umstand fällt deswegen so ins Gewicht, weil sich die Oberfläche der Software auf verschiedenste Art und Weise an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen lässt. Dennoch wirkt das Programm trotz des hohen Funktionsumfangs ausgesprochen aufgeräumt. Realmac verspricht, dass die Oberfläche so nativ, intuitiv und einfach zu benutzen ist, wie nie zuvor.Per Mausklick auf den Vorschau-Button öffnet sich der neue Geräte-Simulator. Während zehn Vorab-Einstellungen praktisch die ganze Apple-Produktpalette abdecken, lassen sich über den "Custom"-Button weitere Auflösungen und Abmessungen hinzufügen. Die Voransicht können Anwender wahlweise im Porträt- oder Landscape-Modus betrachten. Per Klick öffnet man weitere Ansichten, um seine Seite etwa gleichzeitig auf der iPad- und der iPhone-Oberfläche zu betrachten. Wer den Simulator geöffnet hat und Änderungen an der Website vornimmt, darf in Echtzeit beobachten, wie sie sich auf den verschiedenen Geräten auswirken.Wie der Device-Simulator reagiert auch der neue Ressourcen-Manager responsive. Er unterstützt neben lokalen Dateien auch verschachtelte Ordner. Wer nicht das richtige Foto in der eigenen Sammlung hat, kann nun über einen integrierten Browser auf die Foto-Plattform Unsplash zugreifen, die eine riesige Sammlung von lizenzfreien Bildern bietet. Auch den Add-On-Manager hat Realmac überarbeitet. Aktivieren, Deaktivieren, Exportieren und Erstellen von Backups der Add-Ons und Themen gelingt jetzt einfacher. Mit dem Web Icon Generator können Anwender per Drag and Drop Fav- und Webicons für diverse Geräte und Browser erstellen. Dieselbe Mechanik nutzt der Snippet-Manager, der nun auch Rich Text unterstützt. Per Drag and Drop zieht der Webseiten-Ersteller seine Code-Schnipsel entweder in den Quelltext einer einzelnen Seite oder in die Body-Area des ganzen Projektes, damit jede Seite damit ausgestattet ist.RapidWeaver 8 unterstützt nun besser OpenGraph, sodass Social-Media-Tags einfacher zu integrieren sind – auch das gilt projektweit oder für einzelne Seiten. Die Seitensprache lässt sich einfach setzen und verändern, nur einen Klick benötigt der obligatorische Cookie-Hinweis. Daneben enthält das Programm eine Menge kleiner Verbesserungen und Bug-Fixes. Die komplette LIste können Interessiert auf der Seite des Entwicklerstudios einsehen. RapidWeaver 8 setzt macOS 10.11 oder neuer voraus und ist auch als als Demo-Version erhältlich.