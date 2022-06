Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Be Focused Pro - Fokus Timer - 3,99 €

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

PDF Plus Merge & Split

Kingdom Rush HD

Tacoma

Magic Cutter: MP3-Editor

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Zombicide

Kerzenmännchen

Small World

One Deck Dungeon

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Amazon-Aktion: Filme für 99 Cent leihen

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Die Melodie des Meeres

Willkommen bei den Sch'tis

Spartacus

Bogyguard

James Bond 007 - Skyfall

Geräte und Gadgets

Weitere preisreduzierte Geräte und Gadgets:

Philips Hue White & Color Lightstrip

Canon Pixma TS5350A

WD My Passport 5 Terabyte

Xiaomi Smart Band 7

Ecovacs Deebot N8 Pro

Hinweis

Umsetzungen von Brettspielen für iPhone und Pad, eine Fernbedienungsapp und ein PDF-Tool für den Mac gehören heute zu den Anwendungen, die im App Store zu reduzierten Preisen zu haben sind. Unter den rabattierten Filmen finden sich eine der erfolgreichsten Liebeskomödien aller Zeiten sowie ein James-Bond-Thriller. Bei Amazon kann man an diesem Wochenende zahlreiche Filme für 99 Cent ausleihen. Der Onlinehändler offeriert zudem die Logitech MX Master 3 zum aktuellen Tiefpreis.statt 19,99 € (ab macOS 10.11)In diesem Tower Defense Game muss sich der Spieler Legionen mächtiger Feinde erwehren, um dem Zauberer Vez’nan zu seiner Rache zu verhelfen. „Kingdom Rush Vengeance HD“ bietet 29 Herausforderungen, in denen man unter anderem immer wieder in Bosskämpfe verwickelt wird. Unterstützung gibt es von einer dunklen Armee, die man nach eigenem Belieben aus Orks, Goblins, Zombies und dunklen Rittern formieren kann. Zur Auswahl stehen vier Schwierigkeitsgrade und zahlreiche Level.statt 9,99 € (ab macOS 10.11)Die App unterteilt zu erledigende Arbeiten in individuelle Intervalle, welche man optional durch angemessene Pausen trennen kann. Dadurch lassen sich Fortschritte bei der Erledigung von Aufgaben stets im Blick behalten, Ziele besser überprüfen und bei Bedarf anpassen. Das fördert nicht nur die Konzentration auf Wesentliches, sondern steigert auch die Motivation. „Be Focused Pro“ unterstützt beliebige Zeiträume, die Synchronisation mit iPhone oder iPad ist ebenfalls möglich; hierfür ist eine iOS-Version der App verfügbar.- 0,99 € statt 4,99 €- 5,99 € statt 9,99 €- 4,99 € statt 19,99 €- 3,99 € statt 9,99 €statt 3,99 € (ab iOS 7.0)Bei dieser Umsetzung eines bekannten Brettspiels ist logisches Denken gefragt. In „Mysterium“ hilft ein Geist einer Gruppe von Spiritisten dabei, einen Mord aufzuklären. Dabei gilt es nicht nur, den Täter zu ermitteln, anhand visueller Hinweise muss man zudem die Tatwaffe finden und den Tatort aufspüren. Die Geschichte spielt in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das Game für iPad und iPhone bietet einen Online-Multiplayer-Modus und lässt sich auch auf einem M1-Mac nutzen.statt 4,99 € (ab iOS 14.0)Mit dieser App kann man zahlreiche Fernsehgeräte diverser Hersteller einfach und komfortabel steuern. „TV Remote“ bietet ein stark reduziertes Design und ist optisch bewusst schlicht gehalten, was die Bedienung erleichtern soll. Mit Siri-Kurzbefehlen lassen sich bestimmte Vorgänge automatisieren, zudem sind sowohl ein Widget als auch eine App für die Apple Watch verfügbar. Eine Liste aller unterstützten TV-Geräte findet sich im iOS App Store.- 1,99 € statt 4,99 €- 3,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 6,99 €statt 9,99 € | AppleKomödie von Michel Gondry, 2016, 103 MinutenEine ausgeflippte und aufregende Reise unternehmen in diesem französischen Film zwei Schüler. Théo, der Neue in der Klasse, und Daniel sind zwei sehr unterschiedliche Außenseiter, die jedoch eine Gemeinsamkeit verbindet: Sie möchten auf keinen Fall die Sommerferien mit ihren Familien verbringen. Also zimmern sie sich ein äußerst skurriles Wohnmobil zusammen und begeben sich auf einen ausgeflippten Roadtrip. Dabei spielt ein Rasenmäher eine nicht ganz unwichtige Rolle.statt 9,98 € | AmazonRomantische Komödie von Garry Marshall, 1990, 114 MinutenDie Hauptrollen in diesem Liebesfilm, der bis heute einer der erfolgreichsten seines Genres ist, spielen Julia Roberts und Richard Gere. Das moderne Märchen erzählt die Geschichte des nicht sehr klugen, aber dafür äußerst faszinierenden Callgirls Vivian, welches auf den reichen Geschäftsmann Edward trifft. Aus der anfänglich rein geschäftlichen Beziehung entwickelt sich im Verlauf des Films eine persönliche Verbindung, dabei prallen aber immer wieder zwei grundverschiedene Welten aufeinander. Der Streifen war für einen Oscar nominiert.An diesem Wochenende gibt es bei Amazon wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Für knapp einen Euro zu haben sind unter anderem Streifen wie Sing - Die Show deines Lebens und dessen Vorgänger Sing , der Welterfolg Das Schweigen der Lämmer , das Elton-John-Biopic Rocketman sowie die 2021er Verfilmung des Sci-Fi-Klassikers Dune von Regisseur Dennis Villeneuve. Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber wie stets auch schon im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden.(Animationsfilm, 2014) - 4,99 € statt 9,99 € | Apple(Komödie, 2008) - 5,98 € statt 9,98 € | Amazon(Monumentalfim, 1960) - 3,99 € statt 9,99 € | Apple(Thriller-Romanze, 1992) - 3,98 € statt 9,98 € | Amazon(Agententhriller, 2012) - 6,99 € statt 11,99 € | Applestatt 189,99 €Das Starter-Set des smarten Beleuchtungssystems bietet Media Markt heute so günstig an wie kein anderer Onlinehändler. Es besteht aus der Hue Bridge sowie drei E27-Leuchtmitteln mit jeweils 806 Lumen. Diese sind dimmbar und bieten mehr als 16 Millionen Farben sowie 50.000 Weißschattierungen. Das System ist kompatibel zu Apple Home und lässt sich daher mithilfe von Siri-Sprachbefehlen steuern. Dank der Möglichkeit, eine Vielzahl von Lichtszenarien und Abläufen zu konfigurieren, ist das Hue-System äußerst vielseitig. Es kann zudem mit zahlreichen weiteren Lampen und Komponenten wie Bewegungssensoren oder Schaltern erweitert werden.statt 129,99 €Die 7-Tasten-Maus gibt es heute bei Amazon und Media Markt zum Tiefpreis. Das kabellose Eingabegerät mit ergonomischem Design, allerdings nur für Rechtshänder, unterstützt sowohl Bluetooth als auch Logitechs eigene Funktechnik, der entsprechende USB-Dongle ist im Lieferumfang enthalten. Das Gerät eignet für Mac-Nutzer ebenso wie für den Anschluss an iPads und Windows-PCs. Die Maus arbeitet dem Hersteller zufolge auf allen Oberflächen einschließlich Glas, sie lässt sich per Bluetooth mit bis zu drei Geräten gleichzeitig koppeln. Dank der „Flow“-Funktion kann man zudem Dateien über Systemgrenzen hinweg von Computer zu Computer verschieben und kopieren.- 63,32 € statt 89,99 €- 67,22 € statt 125,00 €- 90,46 € statt 160,00 €- 49,99 € statt 59,99 €- 351,49 € statt 414,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.