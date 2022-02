Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Export for iTunes

Pelican Clipboard Manager

Focusplan Pro Mind Mapping

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Lock's Quest

Evoland 2

Huntdown

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Amazon-Aktion: Filme für 99 Cent leihen

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Ghostbusters

Arsen und Spitzenhäubchen

Independence Day

Cloud Atlas

Gadgets und Geräte

Crucial X6 Portable 500 GB - 64,99 €

Weitere Gadgets und Geräte zu reduzierten Preisen:

Anker Nano Ladegerät 20W

Ring Alarm 7-teiliges Kit

Ring Video Doorbell Wired + Echo Dot

Hinweis

Zauberer, Zwerge und Goblins, aber auch Raumfahrer und schlafende Riesen bevölkern heute die Spiele, welche derzeit in den App Stores für Mac, iPhone und iPad mit Rabatt zu haben sind. Im iTunes Movie Store gibt es unter anderem ein episches Bürgerkriegsdrama zum reduzierten Preis, außerdem bietet Amazon an diesem Wochenende wieder einmal zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent an. Der Onlinehändler offeriert zudem die externe SSD namens Crucial X6 mit einer Kapazität von 500 Gigabyte, die sich für Mac, PC und Spielekonsole eignet.statt 2,99 € (ab macOS 10.10)Mit dieser App lassen sich QR-Codes auf dem Mac schnell und komfortabel erstellen. "QR Creator Pro" erlaubt unter anderem Anpassungen des Designs, neben den bekannten quadratischen Elementen kann man auch Codes mit runden Punkten anfertigen. Auflösung und Farben sind ebenfalls frei konfigurierbar. Die App speichert die Ergebnisse in Form von Bitmapdateien sowie auf Wunsch auch als Vektorgrafik im SVG-Format.statt 19,99 € (ab macOS 10.9)Das "erzählstarke" Adventure spielt an Bord einer rätselhaften Hightech-Raumstation im Jahr 2088. "Tacoma" bietet eine komplexe Geschichte, in deren Verlauf der Spieler möglichst viel über das Leben und die Arbeit der Besatzungsmitglieder herausfinden muss. Dabei wird er zum interaktiven Detektiv und muss sich mit etlichen Handlungssträngen auseinandersetzen. Die Spieldauer beträgt zwischen zwei und fünf Stunden und ist abhängig von der Anzahl der Details, welche der Spieler aufzudecken gewillt ist.- 7,99 € statt 9,99 €- 0,99 € statt 4,99 €- 4,99 € statt 7,99 €statt 4,99 € (ab iOS 11.0)Die App gehört zu den bekanntesten Adventures aller Zeiten und ist ein Klassiker des Genres. In "Simon the Sorcerer" findet sich die Titelfigur in einer merkwürdigen Dimension voller Zwerge, Sumpflinge und Goblins sowie schlafender Riesen wieder. Der junge Mann merkt erst nach einiger Zeit, dass er auf die Suche nach dem verschwundenen Zauberer Calypso geschickt wurde. Diesen soll er vor dem bösen Magier Sordid retten. Die App lässt sich in einer modernen Fassung spielen, eine Retroversion mit Originalgrafiken der vor mehr als 25 Jahren erschienenen Version stehen ebenfalls zur Verfügung.statt 19,99 € (ab iOS 14.1)Die Datenbank dieser professionellen Astronomie-App für iPhone und iPad enthält dem Entwicklerstudio zufolge alle bisher entdeckten Objekte am Himmel. SkySafari 7 Plus stellt zudem nicht nur den aktuellen Zustand des bekannten Universums dar, sondern bietet auch Simulationen der vergangenen und zukünftigen 10.000 Jahre. Die neue Version wurde im Vergleich zu ihrem Vorgänger zudem um etliche Features erweitert, unter anderem gibt es eine Suchfunktion für anstehende astronomische Ereignisse sowie die Unterstützung zusätzlicher Protokolle für die Teleskopsteuerung.- 2,99 € statt 6,99 €- 0,99 € statt 4,99 €- 4,99 € statt 7,99 €statt 9,99 €Romanverfilmung von Anthony Minghella, 2003, 148 MinutenDas Bürgerkriegsdrama spielt in den 1860er Jahren im US-Bundesstaat North Carolina. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte einer Pfarrerstochter namens Ada (Nicole Kidman) und des Handwerkers Inman, gespielt von Jude Law. Das Paar wird kurz nach dem Kennenlernen auseinandergerissen, hält aber mit Briefen weiter Kontakt. Als Inman angesichts des als Soldat erlebten Grauens desertiert und sich auf den Weg nach Hause macht, beginnt eine gefährliche Reise.statt 9,98 €Komödie von Julian Jarrold, 2015, 97 MinutenAls am Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ganz London den Sieg bejubelt, mischen sich auch die Prinzessinnen Elizabeth und Margaret unter die jubelnde Menge. Auf den Straßen der britischen Hauptstadt wollen sie für einen Abend und eine Nacht der royalen Strenge des Buckingham-Palasts entfliehen und als "normale" Menschen mit ihren Landsleuten ausgelassen feiern. Die Thronfolgerin und ihre Schwester erleben dabei – meist unerkannt – das eine oder andere kleine Abenteuer.Amazon bietet an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Im Angebot sind unter anderem Streifen wie The Ice Road Codename: Der Löwe und Bigfoot Junior sowie Weißbier im Blut . Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber wie stets auch schon im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden.(Komödie, 1985) - 5,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1944) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 1996) - 3,98 € statt 9,98 €(Literaturverfilmung, 2012) - 3,98 € statt 9,398 €statt 1.129,00 €Saturn hat wieder einmal die Apple Days ausgerufen. Bis einschließlich Dienstag, 22. Februar, gibt es zahlreiche Geräte aus Cupertino und Zubehör zu reduzierten Preisen, darunter auch das MacBook Air M1 mit 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte großer SSD. Das Notebook verfügt unter anderem über ein 13 Zoll großes Retina-Display sowie Touch ID. Amazon bietet das MacBook Air M1 aktuell ebenfalls mit Rabatt an, dort kostet es mit 960,00 Euro sogar noch etwas weniger als bei Saturn.statt 73,45 €Die externe SSD mit einer Kapazität von 500 Gigabyte gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen großen Onlinehändler. Die Crucial X6 Portable findet per USB-C Anschluss an Mac, PC, iPad Pro oder Spielekonsole und bietet eine Übertragungsrate von bis zu 540 Megabyte pro Sekunde. Mit Abmessungen von 64 mal 69 Millimetern ist die portable SSD äußerst kompakt. Ein 24 Zentimeter langes USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, für Geräte mit USB-A-Port ist ein separat zu erwerbender Adapter erforderlich. Die Ausführung mit einer Kapazität von zwei Terabyte gibt es bei Amazon ebenfalls zum reduzierten Preis, sie kostet derzeit 169,99 Euro statt 265,63 Euro.- 16,99 € statt 19,99 €- 219,00 € statt 309,00- 54,00 € statt 108,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.