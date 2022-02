Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Desktop Lens Pro

Summer Catchers

FiveActs

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Final Fantasy V

Juice Watch

Guitar Fretter

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Broken Flowers

Rango

Briefe an Julia

2001 - Odyssee im Weltraum

Gadgets und Geräte

Ein Anti-Kriegs-Drama, das sich einem bislang weitgehend unbekannten Thema widmet, steht heute unter anderem auf der Liste der preisreduzierten Filme. Der Wilde Westen ist das Reiseziel in einem rabattierten Spiel für iPhone und iPad, außerdem gibt es ein "schlaues" Notizbuch für den Mac. Amazon bietet die Roku Streambar, eine Kombination aus Soundbar und Streamingplayer, rund ein Drittel günstiger an als sonst.

The Wallpaper App
statt 2,99 € (ab macOS 10.15)
Die App erzeugt Hintergrundbilder für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch mithilfe von mathematischen Algorithmen. Jedes Wallpaper stellt somit ein Unikat dar. Zur Verfügung stehen 20 verschiedene Styles sowie unzählige Farben. Die von "The Wallpaper App" erzeugten Bilder lassen sich in diversen Auflösungen bis hin zu 5K exportieren und so auf weitere Geräte übertragen. Eine Version für iPhone und iPad steht ebenfalls zur Verfügung.

SnipNotes
statt 7,99 € (ab macOS 10.13.6)
Mit dieser App kann man Ideen direkt aus der Menüleiste heraus festhalten. "SnipNotes" enthält unter anderem ein Widget für die Mitteilungszentrale und unterstützt Tastenkombinationen. Texte und Bilder lassen sich auf vielfältige Art und Weise formatieren und kategorisieren. Zudem bietet die Anwendung verschiedene Sortiermöglichkeiten, die Synchronisation zwischen macOS, iOS-Geräten und der Apple Watch ist mithilfe von iCloud ebenfalls möglich. Ultimate Bumper Cars – Dodgems
statt 4,99 € (ab iOS 11.0)
Die Autoscooter-Simulation ist von der Nintendo Switch bekannt und steht seit Kurzem auch auf iPad und iPhone zur Verfügung. "Ultimate Bumper Cars – Dodgems" bietet einen Arcade-Modus und einen Simulations-Modus, zusätzlich kann man online gegen bis zu fünf Gegner antreten. Zur Auswahl stehen acht verschiedene Autos. Im Verlauf des Spiels gilt es darüber hinaus, bestimmte Missionen zu erfüllen und hilfreiche Objekte zu sammeln. Für Volksfest-Atmosphäre sorgen typische Soundeffekte und Schaustellerdurchsagen. Das Spiel ist werbefrei und lässt sich vollständig ohne zusätzliche In-App-Käufe nutzen.

Guns'n'Glory
statt 2,99 € (ab iOS 8.0)
In diesem Spiel für iPhone und iPad wandelt man auf den Spuren legendärer Wildwesthelden wie Billy the Kid oder Butch Cassidy. "Guns'n'Glory" stellt den Spieler vor die Aufgabe, ein fieser Halunke zu werden und eine eigene Bande zu gründen. Gemeinsam mit hierfür rekrutierten coolen Cowboys, verrückten Mexikanern und mutigen Indianern lauert man dann Siedlern, Postkutschen oder Goldtransporten auf. Allerdings besteht ständig die Gefahr, einem unerschrockenen Sheriff zu begegnen. Unter dem Sand – das Versprechen der Freiheit
statt 9,99 €
Kriegsdrama von Martin Zandvliet, 2015, 100 Minuten
Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Film dreht sich um ein bis heute weitgehend unbekanntes Thema: den Einsatz von jugendlichen deutschen Kriegsgefangenen bei der Minenräumung vor der dänischen Küste. "Unter dem Sand – das Versprechen der Freiheit" erzählt die Geschichte eines solchen Himmelfahrtskommandos. Ein knappes Dutzend Kindersoldaten wühlt sich Schritt für Schritt durch den Sand, um die darunter lauernde tödliche Gefahr auszugraben – dabei kann jede Bewegung die letzte sein. Pulp Fiction
statt 9,98 €
Thriller von Quentin Tarantino, 1994, 154 Minuten
Die schwarze Komödie mit John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis und Harvey Keitel gilt seit vielen Jahren als Kultfilm. Der Film erzählt die Geschichte von zwölf Gangstern unterschiedlichen Kalibers, deren Wege sich zufällig kreuzen. Dabei wird dem Nervenkostüm des Zuschauers einiges abverlangt. "Pulp Fiction" erhielt einen Oscar für das beste Drehbuch, Quentin Tarantino avancierte mit dem Streifen zum Star-Regisseur. Roku Streambar
statt 149,99 €
Die Kombination aus Soundbar und Videostreamingbox gibt es aktuell bei Amazon gut ein Drittel günstiger als sonst. Das Gerät verfügt über vier interne Lautsprecher und unterstützt dem Hersteller zufolge Dolby-Audio. Der integrierte 4K-Streamingplayer beinhaltet eine Vielzahl von Apps, welche Roku als "Channels" bezeichnet. Zur Verfügung stehen alle bekannten Dienste wie Apple TV+, Netflix, Disney+ und Amazon Video. AirPlay 2 ist ebenso an Bord wie Spotify Connect. Eine Sprachfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, für die Steuerung kann zudem eine App genutzt werden. Die Player Roku Express 4K und Roku Express HD sind zurzeit ebenfalls im Preis reduziert. Die Player Roku Express 4K und Roku Express HD sind zurzeit ebenfalls im Preis reduziert.statt 79,95 €Der smarte LED-Streifen ist HomeKit-kompatibel und derzeit bei Amazon und Saturn zum absoluten Tiefpreis zu haben. Der Elgato Eve Light Strip ist zwei Meter lang und lässt sich mit Erweiterungen auf bis zu zehn Meter verlängern. Zudem kann er an nahezu beliebigen Stellen gekürzt werden. Das RGB-Leuchtmittel liefert bis zu 1.800 Lumen, die Steuerung erfolgt per App oder Sprachbefehl. Automatisierungen etwa anhand von Zeitplänen sind ebenfalls möglich. Das erforderliche Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.statt 129,99 €Amazon verkauft zurzeit wieder einmal viele der hauseigenen Geräte zu äußerst günstigen Preisen. Unter anderem ist die aktuelle Generation des Kindle Paperwhite mit 31 Prozent Rabatt zu haben. Hinweis: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.