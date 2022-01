Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Einer der härtesten und brutalsten Anti-Kriegsfilme aller Zeiten ist aktuell zum reduzierten Preis erhältlich, ebenso wie ein rundenbasiertes Spiel nach einem sehr alten chinesischen Roman. Zudem gibt es etliche weitere Games für Mac, iPhone und iPad sowie ein rockiges Kultmusical mit kräftigen Rabatten. Wer derzeit auf der Suche nach einem smarten Wischroboter ist oder einer portablen SSD ist, wird heute bei Amazon fündig.statt 3,99 € (ab macOS 10.15)Die App zeigt Metadaten von Bildern in einem an Karteikarten angelehnten Layout an. "Metadata" wertet die in den Dateien enthaltenen Informationen aus und präsentiert diese neben der Ansicht des Fotos. Sofern GPS-Daten enthalten sind, ist der jeweilige Aufnahmeort auf einer Karte markiert. Das jeweils angezeigte Foto lässt sich zudem direkt aus der App heraus unter anderem per E-Mail oder iMessage verschicken, in Notizen oder Erinnerungen speichern sowie per AirDrop übermitteln.statt 12,99 € (ab macOS 10.7)Das rundenbasierte SLG-Spiel basiert auf einem sehr bekannten chinesischen Roman, welcher bereits im 14. Jahrhundert verfasst wurde. "The Last Warlord" trägt den Untertitel "Drei Königreiche: Hegemonie am Ende der Han-Dynastie" und spielt in mehr als 60 Städten sehr unterschiedlicher Größe. Der Spieler muss bis zu 1.300 Offiziere dirigieren und mit über 500 Gegenständen operieren, um am Ende als Kriegsherr erfolgreich zu sein. Erschwert wird die Aufgabe von Zeit zu Zeit durch Naturkatastrophen und widrige Wetterbedingungen sowie fremde Mächte und Banditen.- 7,99 € statt 9,99 €- 4,99 € statt 7,99 €- 10,99 € statt 14,99 €statt 4,99 € (ab iOS 9.3)Die App für alle Freunde des Schlingentrainings bietet 110 verschiedene Übungen in diversen Schwierigkeitsgraden. "Stark Suspension" erläutert die einzelnen Workouts wie etwa Tabata und Zirkeltraining ausführlich Schritt für Schritt und unterstützt die Aktivitäten unter anderem durch entsprechende Timer. Zudem informiert das Programm über die Entwicklung des Leistungsstands. Die mit der der App absolvierten Einheiten lassen sich in Apple Health integrieren.statt 3,99 € (ab iOS 10.0)Katastrophen-Management nach einem weltweiten atomaren Desaster: so lautet die Aufgabe, welche in "Sheltered" zu bewältigen ist. Im Verlauf des Spiels gilt es, in einer postapokalyptischen Welt voller Hoffnungslosigkeit so viele Vorräte wie möglich in einem unterirdischen Schutzraum anzulegen und dadurch das Überleben zu sichern. Dabei kommt es unter anderem zu Kämpfen auf Leben und Tod, außerdem lauern Bestien und Marodeure, die besiegt werden müssen, um ans Ziel zu gelangen und die eigene Familie zu retten.- 0,99 € statt 2,99 €- 0,99 € statt 6,99 €- 1,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 3,99 €statt 9,99 €Science-Fiction von Bong Joon-ho, 2013, 121 MinutenDer in nicht allzu ferner Zukunft spielende Actionfilm basiert auf einer französischen Comic-Reihe namens "Schneekreuzer". In einem Zug, der mit den einzigen Überlebenden einer menschengemachten Katastrophe ständig die komplett vereiste Erde umrundet, kommt es immer wieder zu Morden. Durch extreme Unterschiede zwischen extrem reichen und bitterarmen Passagieren entwickelt sich zudem eine Revolution, welche das bisherige soziale Gefüge zu sprengen droht. Das könnte das endgültige Ende der menschlichen Rasse bedeuten.statt 9,98 €Anti-Kriegsfilm von Stanley Kubrick, 1987, 116 MinutenDer US-amerikanische Star-Regisseur schuf mit diesem 1987 entstandenen Werk einen der härtesten und brutalsten Anti-Kriegsfilme aller Zeiten. Stanley Kubrick zeigt auf verstörende Art und Weise, wie die US Army ihren Rekruten während des Vietnamkriegs durch extremen Drill die Menschlichkeit austreibt, bis sie sich in wahre Killermaschinen verwandelt haben. "Full Metal Jacket" war für einen Oscar nominiert und erhielt etliche weitere Auszeichnungen.(Science-Fiction, 2011) - 3,99 € statt 9,99 €(Animationsfilm, 2016) - 5,98 € statt 9,98 €(Rockmusical, 1975) - 4,98 € statt 9,98 €(Actionthriller, 1971) - 3,98 € statt 9,98 €statt 100,27 €Das Starterkit für die smarte Heizkörpersteuerung gibt es derzeit bei Amazon mit 25 Prozent Rabatt auf den Normalpreis, kaum ein anderer Online-Händler kann da mithalten. Der Thermostat ist HomeKit-kompatibel, lässt sich allerdings auch mit Amazons Alexa und dem Google Assistant nutzen. Das System kann selbstverständlich auch per iPhone oder iPad gesteuert werden und passt an alle gängigen Heizkörper. Für Zusatzfunktionen wie etwa die Fenster-offen-Erkennung sowie ortsabhängige Steuerung ist allerdings ein Abonnement erforderlich. Der Dreierpack ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert, er kostet 149,99 Euro statt 166,90 Euro. Die smarte Klimaanlagen-Steuerung von tado gibt es für 69,99 Euro und damit 36 Prozent günstiger als sonst.statt 699,00 €Der WLAN-fähige Wischroboter erkennt den richtigen Reinigungsmodus automatisch und stellt seine Aktivitäten darauf ein. Das Gerät erkundet den Grundriss der Räume und erstellt Smartmaps, anhand derer es dann tätig wird. Während der Wischvorgänge umfährt er schwierige Bereiche. Zudem lassen sich Zonen mit speziellen Reinigungsanforderungen definieren sowie Schutzzonen, in denen der iRobot Braava Jet M6 nicht tätig werden soll. Darüber hinaus lässt sich das Gerät mit den bekannten Sprachassistenten wie etwa Siri steuern. Der Saugroboter iRobot Roomba i7 ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert, er kostet 479,99 Euro statt 569,99 Euro.- 16,99 € statt 19,99 €- 33,99 € statt 39,99 €- 14,44 € statt 16,99 €- 33,99 € statt 49,00 €- 103,99 € statt 128,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.