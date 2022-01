Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Ein leistungsfähiges Werkzeug für Drehbuch- und Romanschreiber und alle, die es werden wollen: Das ist nur eine der Apps, welche es heute im App Store zu reduzierten Preisen gibt. Außerdem im Angebot sind unter anderem ein märchenhaftes Abenteuerspiel für iPhone und iPad, ein Musicalfilm mit jeder Menge tiefschwarzem Humor sowie ein Echtzeit-Tracker für die ISS und weitere Himmelsobjekte. Saturn offeriert eine schnelle externe SSD, Amazon einen smarten Fernseher von Sony mit Unterstützung von Apple AirPlay und HomeKit.statt 19,99 € (ab macOS 10.9)Die Fortsetzung des RPG-Klassikers entführt den Spieler erneut in eine Welt voller Verliese und Drachen. Dabei lässt sich entweder die im ersten Teil begonnene Reise weiterführen, es können aber auch neue Charaktere erstellt werden. Zu Beginn von Baldur's Gate II findet sich die Hauptfigur als Gefangener in der Festung des Zauberers Irenicus wieder und soll ihrer angeborenen Kräfte beraubt werden. Wird es ihr gelingen, dem Bösen in sich selbst zu widerstehen und ein drohendes dunkles Schicksal abzuwenden?statt 69,99 € (ab macOS 10.15)Anlässlich der vor wenigen Tagen erschienenen neuen Version gibt es die App aktuell zum Sonderpreis. Mit FiveActs 1.5 wird man jetzt nicht nur wie bisher zum Autor von Drehbüchern, Theaterstücken und Hörspielen, das Programm unterstützt nun auch beim Schreiben von Romanen und Kurzgeschichten sowie anderer Arten von Prosa. Dabei werden alle Aspekte des Schreibens berücksichtigt. Zu den zahlreichen Features gehören unter anderem die automatische Formatierung der Texte, komfortable Strukturierung und eine Revisionsverwaltung. Zudem gibt es eine vielseitige Verwaltung von Schauplätzen und Charakteren. Bei der Ideenfindung steht die App sowohl Profis als auch Anfängern hilfreich zur Seite, sie erlaubt zudem zahlreiche individuelle Anpassungen. FiveActs ist ein Produkt von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews. Weitere Informationen gibt es in dieser Meldung.- 15,99 € statt 39,99 €- 8,99 € statt 13,99 €- 0,99 € statt 2,99 €statt 3,99 € (ab iOS 8.0)In diesem Abenteuerspiel gilt es, ein verschollenes Amulett aufzuspüren. Das Schmuckstück hat besondere Kräfte, denn es öffnet das geheimnisvolle Vierte Buch. Ein junger Archäologe macht sich daher in "Enchanted Worlds 2" gemeinsam mit seinem Onkel auf eine Reise, in deren Verlauf zahlreiche Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden sind. Das Spiel kann nicht nur auf iPhone und iPad genutzt werden, sondern auch auf einem Mac mit M1-Chip.statt 2,99 € (ab iOS 15)In Echtzeit kann man mit dieser App auf iPhone, iPad und Apple Watch die Bahn der International Space Station (ISS) verfolgen. Die Position wird dabei auf einem fotorealistischen 3D-Modell der Erde dargestellt. Darüber hinaus lassen sich die Überflüge für eine bestimmte Position 30 Tage im Voraus berechnen und anzeigen. Neben dem Tracking der ISS unterstützt die Anwendung auch die Verfolgung der chinesischen Raumstation Tiangong sowie des Weltraumteleskops Hubble. Zudem stellt ISS Real-Time Tracker 3D den Livestream der NASA zur Verfügung. Die iOS-App kann auch auf M1-Macs genutzt werden.- 1,99 € statt 9,99 €- 0,99 € statt 3,99 €- 2,99 € statt 4,99 €statt 9,98 €Science-Fiction von Steven Spielberg, 2018, 140 MinutenDer Film entstand nach dem erfolgreichen gleichnamigen Roman von Ernest Cline. Erzählt wird die Geschichte einer digitalen Schatzsuche in einer Gamer-Welt der Zukunft. Die Protagonisten "Parzival" (Tye Sheridan), "Art3mis" (Olivia Cooke) und "Anorak" (Mark Rylance) geraten dabei in ein Universum voller Geheimnisse und Gefahren. Der Streifen erhielt unter anderem den Saturn Award als bester Science-Fiction-Film des Jahres und war wegen seiner visuellen Effekte für einen Oscar nominiert.statt 9,99 €Musicalfilm von Tim Burton, 2007, 116 MinutenTim Burton verfilmte 2007 das Musical "Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street" des im November 2021 verstorbenen Komponisten und Texters Stephen Sondheim. Johnny Depp verkörpert darin einen aus der Haft entlassenen Barbier, der seine Kunden ermordet. Das Fleisch verkauft er an die Bäckerin Mrs. Lovett (Helena Bonham Carter), welche daraus köstliche Fleischpasteten herstellt. Der mit einem Oscar ausgezeichnete Streifen besticht vor allem durch die außergewöhnliche Musik und seine tiefschwarze Komik.(Horrorfilm, 1973) - 3,99 € statt 9,99 €(Dokumentarfilm, 2010) - 3,99 € statt 9,99 €(Literaturverfilmung, 1992) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 2015) - 4,98 € statt 9,98 €(Horrorfilm, 1994) - 3,98 € statt 9,98 €statt 379,00 €Die schwarze Version der kabellosen Over-Ears von Sony gibt es heute bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Das Gerät gehört vielen Testberichten zufolge zur Spitzenklasse der Bluetooth-Kopfhörer, verfügt über aktive Geräuschunterdrückung und passt sich dabei an den Luftdruck an, um den Komfort zu erhöhen. Der WH-1000XM4 lässt sich gleichzeitig mit zwei Geräten koppeln, also etwa einem iPhone und einem iPad oder zwei Smartphones. Die maximale Akkulaufzeit gib Sony mit 30 Stunden an. Der Kopfhörer kann dank des mitgelieferten Kabels auch ohne Bluetooth-Verbindung verwendet werden. En Steckeradapter für den Einsatz in Flugzeugen gehört zur Serienausstattung. Weitere Kopf- und Ohrhörer von Sony sind aktuell ebenfalls kräftig im Preis reduziert, etwa die Modelle WH-CH710N (65,00 Euro statt 149,90 Euro) und WF-1000XM4 (222,00 Euro statt 279,00 Euro).statt 239,99 €Die robuste externe SSD mit USB-C-Anschluss ermöglicht schnelle Datenübertragungen mit Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/Sekunde. Mit Schutzklasse IP55 hält sie Regen, Spritzwasser, Flüssigkeiten und Staub stand. Zudem übersteht sie dem Hersteller zufolge Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe, ohne Schaden zu nehmen. Die SanDisk Extreme Portable SSD wiegt knapp 53 Gramm und ist mit Abmessungen von 52,6 x 100,8 x 9,6 Millimetern sehr kompakt.statt 1.099,00 €Der smarte 55-Zoll-Fernseher arbeitet mit Android TV und unterstützt daher eine Vielzahl von Streamingdiensten sowie viele weitere Apps. Support für Apple AirPlay und HomeKit ist ebenfalls an Bord. Das Gerät verfügt über ein von Sony als "Full Array LED" bezeichnetes Zonen-Dimming und bietet somit ein kontrast- und detailreiches Bild. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen vier HDMI-Ports, Ethernet, WLAN und zweimal USB, Sendungen können auf einem externen Laufwerk aufgezeichnet werden. Eine Fernbedienung mit Sprachsteuerung ist im Lieferumfang enthalten.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.