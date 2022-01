FiveActs 1.5 erschienen – Romane, Bücher und Geschichten schreiben

Eine Geschichte entwerfen

Romane vs. Drehbücher

Preis, Kompatibilität und Verfügbarkeit

Im Sommer hatte Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, das neue Mac-Programm namens "FiveActs" auf den Markt gebracht. FiveActs bietet wichtige Werkzeuge und Hilfsmittel, von der ersten Ideenfindung bis hin zur Veröffentlichung des fertigen Werks. Mit den sogenannten "Ideen-Karten" lassen sich einzelne Einfälle zu kompletten Geschichten spinnen, mit Soziogrammen die Beziehungen der Charaktere untereinander ausdrücken. Nachdem die erste Version sich auf Theaterstücke und Drehbücher konzentrierte, gibt es jetzt das erste große Update. Dieses nimmt sich des mit Abstand häufigsten Wunsches an und führt einen neuen Modus ein – nämlich für Romane, Geschichten, Bücher und andere Prosatexte.Neben den schon erwähnten Ideen-Karten sowie Soziogrammen gibt es weiteren eine vielseitige Orte- und Charaktere-Verwaltung. Nicht nur die Ausgestaltung, sondern auch die Entwicklung ist darüber festzuhalten ("Arcs"). Das folgende Demovideo bietet einen guten Überblick, wie Schreiben mit FiveActs funktioniert, egal ob es sich um Romane oder Drehbücher mit festen Formatvorgaben handelt:Die Art und Weise, wie man sich in den verschiedenen Textgattungen bewegt, folgt ziemlich unterschiedlichen Regeln. Während der Roman im Fließtext gehalten und durch Kapitel und Sektionen strukturiert wird, gilt es bei Drehbüchern, fixe Formatierungsvorgaben einzuhalten. Welche Einrückung, Schriftstärke oder Schriftlage für Personen, Beschreibungen, Aussagen oder andere Elemente zu verwenden sind, übernimmt FiveActs dabei für die Schreiber. Anders als bei Prosa löst die Eingabe-Taste keinen Zeilenumbruch aus, stattdessen entscheidet sich der Autor dafür, ob es nun mit Freitext, Charakternamen oder Dialogen weitergehen soll. Diese erscheint dann in der jeweils korrekten Ausrichtung. FiveActs gibt es momentan zum Rabattpreis von nur 35,99 Euro (zur Produktseite im Mac App Store: ), der Vollpreis liegt normalerweise bei 69,99 Euro. Das Programm ist vollständig in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch lokalisiert. Mindestens erforderlich ist ein Mac unter macOS 10.15 Catalina, macOS 12 Monterey und M1-Macs sind natürlich voll unterstützt. Gängige Formate wie .fountain und .FinalDraft kann FiveActs selbstverständlich importieren bzw. exportieren.