Pünktlich zur Vorweihnachtszeit: iPhone X fortan kurzfristig lieferbar

Nach dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone X Anfang dieses Monats war das OLED-Smartphone innerhalb von Stunden schon vergriffen und war nur noch für sehr geduldige Kunden zu haben, die mit Lieferzeiten von 4 bis 5 Wochen zurechtkamen. Jetzt, wo diese 4 Wochen gerade erst abgelaufen sind, müssen Später-Entschlossene deutlich weniger lang warten. Sämtliche Ausführungen des iPhone X im Apple Online Store geben als Liefertermin den 1. bis 8. Dezember aus, also in einer bis zwei Wochen (Store: ).Apple hat in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass die Produktion des Gerätes auf Hochtouren läuft - Auftragsfertiger Foxconn griff wegen des strammen Arbeitsplans sogar auf die Hilfe von Überstunden schiebenden Schülerpraktikanten zurück, was in den letzten Tagen für starke Kritik sorgte (MTN berichtete: ). Doch auch die Engpässe bei den Komponentenherstellern sind inzwischen offensichtlich hinreichend gelöst, sodass die Lieferzeiten deutlich bergab gegangen sind. Vor allem beim OLED-Display und der 3D-fähigen TrueDepth-Kamera für die Gesichtserkennung Face ID gab es Kapazitätsschwierigkeiten.Die gestiegene Attraktivität durch geringere Wartezeiten kommt für Apple zur optimalen Zeit. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, traditionell die Zeit der höchsten iPhone-Umsätze. Experten gehen für dieses Quartal von Verkaufszahlen in Rekordhöhe aus. Das iPhone X kostet in der 64-GB-Variante 1.149 Euro, für 256 GB müssen 1.319 Euro aufgebracht werden. Als Farben für die Glasrückseite stehen Spacegrau und Silber zur Verfügung. Auf der Vorderseite ist von diesen Farben aufgrund des nahezu randlosen OLED-Displays wenig zu sehen.Anders als im Online Store ist das iPhone X in den deutschen Apple Stores noch nicht vorrätig. Ein Spontankauf beim nächsten Stadtbummel bleibt also weiterhin unmöglich. Als Alternative zu Apples Online-Plattform stehen allerdings noch die Mobilfunkpartner Telekom ( ), Vodafone ( ) und O2 ( ) zur Verfügung.