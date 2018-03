Privatsphäre-Fehler: Siri liest im Sperrbildschirm auch versteckte Mitteilungen laut vor

Push-Mitteilungen im Sperrbildschirm anonymisieren

Siri-Fehler überbrückt Privatsphäre-Einstellung

Der Sperrbildschirm eines Smartphones hatte ursprünglich einmal den Sinn, versehentliche Eingaben in der Hosentasche zu verhindern und den Zugriff von Unbefugten ohne Passcode zu unterbinden. Insbesondere Letzteres wurde in den letzten iOS-Versionen etwas relativiert, weil immer mehr Funktionen direkt aus dem Sperrbildschirm aus möglich sind. So kann man etwa Nachrichten empfangen und Antworten senden, ohne das Gerät zu entsperren - sofern dies in den Einstellungen nicht unterbunden ist: Der Nutzer kann bestimmen, dass Push-Mitteilungen bestimmter Apps nur ohne Inhalte im Sperrbildschirm erscheinen. Genau diese Privatsphäre-Einstellungen werden allerdings von einem wichtigen Teil des iOS-Systems offensichtlich ignoriert: von Siri.Einmal aktiviert, sieht man ohne Passcode-Eingabe nur noch rudimentäre Informationen im Sperrbildschirm (siehe Bild). Dafür kann der Nutzer in der Einstellungen-App nach unten scrollen und die entsprechende App suchen. Dort tippt er auf »Mitteilungen« und ganz unten auf »Vorschauen zeigen«. Hier kann er wählen zwischen »Immer«, »Wenn entsperrt« und »Nie«. Standardmäßig ist stets »Immer« ausgewählt, sobald Push-Mitteilungen erlaubt sind. Eine Ausnahme stellt das iPhone X dar, wo »Wenn entsperrt« standardmäßig aktiv ist. Klar, denn der rechtmäßige Besitzer entsperrt das iPhone mit einem Blick und sieht dann als einziger den Klartext der Mitteilung.Wie die brasilianische Apple-Seite MacMagazine herausgefunden hat, liest Siri auf Befehl allerdings alle Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm vor - inklusive der ausgeblendeten. Insbesondere bei Messaging-Apps wie WhatsApp oder dem Facebook Messenger ist dies unter Umständen ein ärgerlicher Datenschutzfehler. Interessanterweise tritt der Siri-Fehler just bei Apples hauseigener Nachrichten-App als einziges nicht auf. Wie die Autoren der Seite berichten, ist der Fehler sowohl in der aktuellen iOS-Version 11.2.6 als auch in der neuesten Beta von iOS 11.3 zu finden.Weiterführende Links: